Rally, Evans vince sulla neve della Svezia e si prende la vetta della classifica

In un Rally di Svezia pieno di colpi di scena, alla fine è stato Elfyn Evans a piazzare il colpo vincente. Sulle strade innevate del secondo round stagionale, il britannico ha portato la Toyota sul gradino più alto del podio, precedendo il compagno di team Takamoto Katsuta, secondo a 3"8, e la Hyundai del campione del mondo Thierry Neuville, terzo a 11"9. Della battaglia per il successo hanno fatto parte anche Ott Tanak e Kalle Rovanpera, rispettivamente quarto e quinto a 16"8 e 32"8. La prima delle Ford è stata quella affidata al lettone Martins Sesks, sesto ma a oltre 2' dal vincitore. Gara complicata per gli altri big Pajari e Munster, ancora di più per Fourmaux e McErlean.