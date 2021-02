Rally Finlandia: Tanak fa il vuoto, Ogier fuori

Festa per Ott Tanak in Finlandia. L'estone al volante della Hyundai si è aggiudicato l'Arctic Rally, secondo appuntamento del Mondiale Wrc. Nessun errore sulla neve ghiacciata e il campione del mondo 2019 ha fatto il vuoto chiudendo con 17 secondi e mezzo di vantaggio sul padrone di casa Rovanpera su Toyota. Terzo gradino del podio per Neuville a 2 secondi e tre dal finlandese. Weekend da dimenticare il campione Ogier (Toyota) che non è mai stato competitivo e sabato ha abbandonato i sogni di rimonta con due incidenti.