Raikkonen passa alle due ruote: team principal in MXGP

Kimi Raikkonen ha rivelato i suoi piani dopo il ritiro dalla F1. L'ex pilota finlandese non ha mai nascosto il suo amore per il motocross e sarà da quest'anno il Team Principal della Kawasaki Racing in MXGP. Recentemente aveva pubblicato un video sui social media che lo ritrae in sella ad una moto da cross utilizzata per allenarsi. "Non è un segreto, una delle mie grandi passioni nella vita da molti anni è stato il motocross. Ma questa squadra non è quello che potresti chiamare un hobby. Sono molto concentrato e aspiriamo a fare il meglio", ha dichiarato Raikkonen.