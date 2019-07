Pellegrini sfida Pourcel: Supercross Cup a Brescia, che attesa

03/07/2019

Sarà Angelo Pellegrini contro Christophe Pourcel la sfida che infiammerà la Supercross Cup di Brescia che si terrà il 19 e il 20 luglio. Grande attesa al Brixia Forum per l'evento di supercross e freestyle più seguito in Italia: due giorni di festa e motori per tutti gli appassionati, dai più piccoli ai più grandi. Uno show che si aprirà venerdì 19 luglio, alle 19, con le prove tracciato, stand gastronomici e il “pit party” con djset. Sabato 20 il clou della manifestazione: dopo le qualifiche di supercross e le prove libere, alle 18 inizia la gara che sarà aperta dallo Skydive Show e intervallata da fantastici show freestyle, per oltre 12 ore di show no stop.



Gli organizzatori dell'evento Angelo Pellegrini, campione europeo di Supercross, e il fratello Luca Pellegrini con il supporto dell’agenzia Gruppo WISE prevedono più di 5mila persone come negli anni passati. Festa e gare perché non va sottovalutato l'aspetto competitivo: oltre trenta celebri piloti di supercross da tutto il mondo che si sfideranno a colpi di traversi e salti.



Oltre naturalmente Angelo Pellegrini, Campione Europeo e unico Italiano nella storia ad essersi qualificato nel Mondiale Supercross in America, ci saranno infatti Christophe Pourcel, Campione del Mondo Motocross, Thomas Ramette, Campione Europeo Supercross e tre volte Campione Arenacross UK e Cedric Soubeyras, 3 volte Campione Europeo, 4 volte Campione Francese, 2 volte Campione Inglese.



Pellegrini non vede l'ora di salire in sella: "Essere sia pilota che organizzatore è molto impegnativo in questo caso ma è anche una doppia soddisfazione, la Supercross Cup è cresciuta tanto negli ultimi anni e oggi è un vero e proprio evento Internazionale con piloti che arrivano da tutto il Mondo, siamo pronti a dare spettacolo il 20 Luglio a Brescia".



Attesa anche per Pourcel: "Sono molto contento di annunciare che correrò al Supercross Cup il 20 Luglio a Brescia, l'Italia è un paese che amo e non vedo l'ora di giocarmi la gara in pista con gli altri piloti, per questa occasione correrò con il numero 1E in onore dei 2 titoli vinti nel Supercross Americano nella Costa Est".