Parte la Dakar 2020: gli highlights su 20 e Sportmediaset.it

IN TV

Gli highlights della gara più pericolosa e affascinante di sempre - il mitico «Rally Dakar 2020» - sono in onda dal 4 al 17 gennaio 2020, in striscia, alle ore 19.00, solo su “20”, la rete tematica free sempre più meta degli appassionati di sport, grazie ad una programmazione dedicata, ricca di contenuti diversificati ed esclusivi. Le immagini salienti della 42.a edizione della storica gara ideata da Thierry Sabine, promettono la consueta dose di adrenalina e batticuore. E l’appuntamento sul canale diretto da Marco Costa garantisce a tutti gli appassionati, aggiornamenti quotidiani sull’andamento della corsa a tappe. Lo spettacolo della Dakar su Canale 20

La prova motoristica più estrema e difficile del mondo, alla quale partecipano auto, moto, autocarri, quad e side-by-side (piccoli fuoristrada) si corre per la prima volta in Arabia Saudita. La carovana è chiamata a coprire 7.800 chilometri, dei quali 5mila tra canyon, dune, montagne e oasi, si snoda lungo il Mar Rosso, verso Gedda, per raggiungere due settimane dopo Qiddiya, la città saudita più grande a Sud di Rijad.

Tra i partecipanti, il due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso, mentre l’Italia è rappresentata da Jacopo Cerutti (alla sua quinta volta) e Maurizio Gerini, che in Perù è stato il migliore degli italiani, nonché il vincitore della categoria Marathon. I due sono compagni di squadra sulle Husqvarna, del team Solarys Racing. Completano il quadro dei partecipanti, 351 veicoli per un totale di 557 concorrenti. Tutti sfidano condizioni climatiche impervie e desertiche, al limite dell’impresa. Considerata anche la gara più rischiosa del pianeta - oltre 70 morti in 42 anni, tra piloti, spettatori e giornalisti - la Dakar mantiene comunque intatto l’immenso fascino.

Gli highlights saranno visibili anche in live streaming su Sportmediaset.it e sull’app SportMediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).