MXGP, Cairoli come Rossi: ha annunciato l'addio a fine stagione

Antonio Cairoli come Valentino Rossi: il siciliano ha annunciato il ritiro a fine stagione dopo 19 anni di Mondialie motocross. Nove i titoli Mondiali conquistati per il pilota di Patti classe 1985 e una carriera davvero incredibile che l'ha portato ad essere una leggenda del suo sport. A 36 anni e diversi infortuni ha scelto di dire basta per dedicarsi alla famiglia e ritagliarsi un nuovo ruolo, sempre in Ktm. L'annuncio a Roma, sua seconda casa, davanti a una platea commossa.