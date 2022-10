Motocross, Cairoli diventa team manager della Ktm

NUOVA VITA

Il siciliano passa dietro la scrivania: gestirà la squadra ufficiale con Herlings, Everts e Adamo

© ufficio-stampa Antonio Cairoli lascia definitivamente la pista per la scrivania. Dopo aver annunciato il ritiro alla fine del 2021, ma aver comunque corso alcune gare in questa stagione, compreso il Motocross delle Nazioni con l'Italia, il nove volte campione del mondo sta per iniziare una nuova carriera. Il siciliano, infatti, è stato nominato team manager della squadra ufficiale Ktm, che nel 2023 schiererà Herlings in MXGP e la coppia Everts-Adamo in MX2. I

Vedi anche motocross Motocross: gli Usa dominano il Nazioni, Italia quarta "Il 2022 è stato per me un grosso cambiamento, e questo è ora un altro capitolo! È stato fantastico tornare a gareggiare quest’anno, ma era il momento di fare un passo indietro e vedere le cose in modo diverso. Spero davvero che saprò far fruttare al massimo la mia passione e le mie conoscenze in questo nuovo ruolo. Dovrò imparare un po’ all’inizio, ma nella mia carriera ho lavorato con persone straordinarie, e so di poter fare affidamento su questa esperienza. Stiamo già pensando ai nostri obiettivi per il 2023”, ha detto Cairoli.

l suo vecchio "capo" Claudio De Carli è stato invece promosso a race director del settore motocross, mentre gli altri ruoli chiave saranno occupati da Pit Beirer, direttore dell'intero motorsport di Ktm, Robert Jonas, responsabile del settore offroad, con Joel Smets nel ruolo di coach dei giovani talenti.