MOTOCROSS

Il nove volte campione del mondo ospite dell'evento dedicato alle moto a due tempi con la gara di Straight Rhythm come clou del programma

© Instagram TC222 Gli organizzatori di Ridin' Smoke, l’evento dedicato alle moto da cross a due tempi in scena oggi e domani, sabato 27 maggio, sulla pista pavese di Ottobiano, avevano promesso novità rispetto alle passate edizioni e con l’annuncio della presenza del nove volte campione del mondo Tony Cairoli hanno mantenuto la parola data. Il pilota siciliano, che rappresenta la massima espressione del motocross mondiale, sarà infatti lo special guest dell’evento, oltre che giudice dei contest che si terranno durante la due giorni a tutta miscela. Gli appassionati avranno la possibilità, oltre che di girare in pista con le loro due tempi, di condividere il paddock con Tony e i sedici pro pilot dello Straight Rhythm in un weekend che sempre più ha un respiro internazionale e di riferimento per il settore.

Fra le novità di questa terza edizione, oltre alle giornate con turni dedicati ai possessori di due tempi, anche la prima volta europea dello Straight Rhythm, il format "made in Usa" di Red Bull, primo supporter dell’organizzazione, che si svolge nei 400 metri lineari fatti di salti doppi e tripli nel classico 1 vs 1. Il roster dei 16 piloti al via prevede i nomi di grandi specialisti internazionali, che prenderanno parte alla gara sul quarto di miglio in sella a moto di 250cc e 500cc.

La condizione essenziale e necessaria è possedere una moto a miscela, per poi condividere due giornate con altri amatori e pro, battagliando gomito a gomito fra le tre piste di Ottobiano aperte per l’occasione. Un palinsesto fitto, con apertura dei cancelli già dalla giornata di oggi, venerdì, dedicata alle prove libere e a quel clima distensivo e di condivisione che anima i grandi eventi, dove sarà possibile incontrare e chiacchierare con pro e amatori della disciplina, in un contorno fatto da happy hour, il dj set targato Marco Comollo di Radio 105, in attesa del Whip Contest.

Non cambia la ricetta – vincente – il sabato, con l'apertura dei cancelli alle 9 per le qualifiche dello Straight Rhythm e per i turni liberi di cross track, i turni dedicate alle indomabili mezzolitro con lo speed and style e l'hole shot, fino al clou delle ore 14.00 con la battaglia uno contro uno sul quarto di miglio. Potrebbe finire qui per essere già un evento grandioso ma è ovviamente previsto il terzo tempo, qualora due non fossero stati sufficienti, ovvero il "time to party".

Non manca ovviamente l’occhio di riguardo verso appassionati e curiosi, con una pista che punta a gremirsi nelle tribune e nei paddock come accadeva in passato e un pubblico pronto a tifare e supportare i piloti, primo fra tutti ovviamente Tony Cairoli #222. Oltre allo spettacolo in pista, l’organizzazione ha previsto l’allestimento di stand, punti ristoro, espositori, radio, musica e quanto sia necessario per trascorrere due giorni intensi che faranno tornare a casa gli spettatori col sorriso, e un velo di profumo di olio ricinato.