Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6: diventate un campione con McGrath

VIDEOGIOCHI

La leggenda californiana è il vostro maestro nel nuovo capitolo del franchise di Milestone: la recensione

E' arrivato "Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6"









































© ufficio-stampa 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jeremy McGrath è stata una delle stelle del motocross americano. Le sue comparsate in Europa e in particolare in Italia negli anni '90 (qualcuno ricorda il Fast Cross di Arsago Seprio?) erano accolte ogni volta da migliaia di appassionati, pronti a tutto pur di ammirare dal vivo il suo celebra "Nac Nac", l'acrobazia simbolo di quello che ai tempi era soprannominato "Showtime". Adesso questa autentica leggenda è pronta a guidarvi nel vostro viaggio nel mondo delle due ruote artigliate a stelle e strisce. E' lui, infatti, il grande protagonista di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6, l'ultimo capitolo realizzato dalla milanese Milestone e dedicato al campionato SX più famoso e importante del mondo, organizzato da Feld Motor Sports, Inc. Con gli 80 piloti (divisi tra le categorie 450, 250 East e 250 West) e i 17 tracciati ufficiali della stagione 2022, è disponibile su PlayStationv5, PlayStationv4, Xbox Series X|S, Xbox One, e PC. La versione PlayStation, inoltre, supporta l’aggiornamento gratuito da PS4 a PS5, mentre la versione Xbox è dotata di Smart Delivery.

Vedi anche motocross La Triumph annuncia il debutto nel Supercross Usa dal 2024 Lo storico franchise motoristico prevede 8 diverse modalità di gioco, ma soprattutto la presenza del Re del Supercross McGrath, che torna nel mondo dei videogiochi per aiutare neofiti e piloti esperti. Indipendentemente dal livello di abilità iniziale, i giocatori hanno a disposizione una serie di nuovi strumenti e impostazioni, che consentono una completa personalizzazione degli aiuti alla guida (sterzo automatico, freni automatici, acceleratore automatico, ecc.) e opzioni per configurare la propria moto. Trovare le giuste impostazioni sulla moto sarà fondamentale per raggiungere la vetta nella Carriera, scalando le posizioni dalle prime gare della Classe 250SX fino a lottare per il titolo di campione della Classe 450SX. Con la grande novità della Rhythm Attack, una recente specialità in cui ci si sfida 1 contro 1 lungo un rettilineo con gobbe e salti. Nessuna curva, nessuna seconda possibilità: i piloti si sfideranno in un torneo a eliminazione diretta fino a incoronare il campione. Da giocare con schermo condiviso per rendere ancora più eccitanti le sfide con gli amici.

Ma Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 non è solo pista e gare. Il nuovo Supercross Park è il luogo perfetto per rilassarsi da soli o in compagnia: un gigantesco ambiente free-roaming con cinque diverse aree con salti enormi, tracciati originali e molto altro da esplorare lontano dalla pressione della competizione. I piloti possono scendere a tutta velocità dalla montagna o lanciarsi in esilaranti acrobazie all’aeroporto mentre sfrecciano tra hangar e aerei abbandonati. I più curiosi possono invece scavare nei segreti della cava, mentre allo stadio chiunque può sentirsi come il campione dell’arena. Oltre al free-roaming, nella quinta area – ispirata a una vera FanFest – i giocatori possono recuperare gli infortuni grazie alle sfide dedicate del Rider Shape System o affrontare le missioni speciali di Jeremy McGrath per migliorare le proprie abilità. Tornano, poi, gli editor per caschi e tracciati. Quanto al gioco online, per la prima volta, la funzione di cross-play permetterà di sfidare altri giocatori su tutte le console, mentre un nuovo sistema di ranking terrà costantemente traccia dei risultati ottenuti.

Insomma, un autentico parco dei divertimenti per gli amanti del supercross, che abbiamo avuto modo di provare su PS5 in questa sua aggiornata edizione 2023. Sì, perché non c'è stata rivoluzione, ma un graduale affinamento di un titolo solido e di successo da ormai diverse stagioni. Anche questo sesto capitolo resta legato alla formula del passato, con una nuova modalità e un pizzico di attenzione in più a motore fisico e IA. Il cuore di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 è la Carriera, in cui avrete McGrath come mentore. E' divisa in tre capitoli (Futures, Rookie e Pro) dal numero di gare crescenti e in grado di sbloccare abilità utili a far crescere il vostro alter ego fino ad accedere alla modalità Rivalità. Resta divertente dall'inizio alla fine, anche se non spicca per fantasia o complessità.

Carriera a parte, ci sono poi le classiche modalità campionato, gara singola, time attack, la Supercross Academy (dove sfidare lo stesso McGrath), un ampio Free Roaming, lo split screen per gareggiare contro un amico, ma soprattutto la grande novità Rhythm Attack. Si tratta di un tipo di sfida affascinante e nata pochi anni fa, che prevede un testa lungo un rettilineo ricco di salti e gobbe: vince chi arriva al traguardo per primo. Una sgasata di adrenalina in più, capace di regalare duelli spalla a spalla. Detto dei contenuti, dal punto di vista tecnico è stato fatto un maggiore passo avanti rispetto al passato. Il controllo della moto non concede troppe sbavature e anche l'intelligenza artificiale è stata resa più realistica. Poi dipenderà dai gusti e dalle abilità individuali decidere quale dei quattro livelli di difficoltà scegliere. In ogni caso, il Rewind vi permetterà di rimediare agli errori, anche se non all'infinito.

Graficamente, però, non c'è stato quel salto di qualità che speravamo con l'avvento delle console next gen, soprattutto se confrontato alle altre simulazioni motoristiche a quattro ruote. Moto e tracciati hanno ricevuto un upgrade, ma non lasciano certo a bocca aperta. Le animazioni (cadute a parte) sono migliorate, non i volti di piloti e ombrelline. Gli intermezzi e le presentazioni sono buone, ma nulla più. Di positivo ci sono un framerate sempre solido e una colonna sonora degna di questa emozionante specialità. Restando nel comparto audio, purtroppo le telecronache e le istruzioni di gioco sono ancora in inglese, ma almeno queste ultime hanno i sottotitoli in italiano. Nel complesso, ce n'è abbastanza per soddisfare i palati degli appassionati di vecchia data, ma forse non per attirare una nuova generazione di amanti del motocross e del supercross in particolare. Per loro ci sarebbe bisogno di un netto cambio di marcia, perché anche l'occhio di chi non è un duro e puro vorrebbe la sua parte.