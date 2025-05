Montecarlo: sfida Ferrari-McLaren nel Principato? Leclerc sogna il bis

Dopo il bicchiere solo mazzo pieno di Imola, la Ferrari punta Montecarlo con l'intenzione di stappare lo champagne del podio e riempirne un buon numero di calici per festeggiare nel box rosso. Questa è la prima immagine che viene in mente pensando alla scorsa edizione del Gran Premio del Principato di Monaco, per la prima volta vinto da Charles Leclerc (dalla pole) sulle strade dopo un "buon" numero di tentativi andati più o meno a vuoto. E se un anno fa la Scuderia di Maranello è tornata a vincere a Montecarlo dopo sette anni (Sebastian Vettel, 2017) occupando due terzi del podio (Carlos Sainz terzo) l'urgenza di rinfrescare il proprio "principesco" palmarès è ora sotto le ruote della McLaren (seconda un anno fa con Oscar Piastri e quarta con Lando Norris) che da queste parti non riesce a precedere tutti sul traguardo da un tempo più che doppio rispetto alla Ferrari stessa, visto che l'ultimo successo del team inglese risale addirittura a diciassette anni fa.