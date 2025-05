Neven Spahija: "Abbiamo giocato una buona partita, ma non abbiamo tirato bene. E non è la stessa cosa. Loro lo hanno fatto appena meglio di noi e in una partita finita con questo minimo scarto conta tantissimo. Noi dobbiamo continuare a lottare e a giocare così e vedremo come andrà in casa nostra. Sono contento per la fisicità che stiamo mettendo e per aver rispettato il game plan che stiamo facendo, ma dobbiamo tirare meglio".