Marco Andretti in pole per la 500 Miglia di Indianapolis. Nona fila per Fernando Alonso

500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS

di

STEFANO GATTI

Prima di tornare alla Formula 1 con la Renault nel 2021, Fernando Alonso domenica proverà a completare a Indianapolis la Tripla Corona del motorsport. Sul suo cammino però lo spagnolo troverà un nutrito numero di pretendenti al successo nella "500" più prestigiosa. A partire da Marco Andretti che, al volante di una delle Dallara-Honda del superteam dal padre Michael, ha conquistato la pole position a trentatre anni di distanza da suo nonno Mario.

Ha riportato il nome (anzi il marchio di fabbrica) "Andretti" nell'albo d'oro della 500 Miglia di Indianapolis ma domenica Marco Andretti dovrà addirittura superarsi perché, se suo nonno Mario era scattato davanti a tutti nel 1987, l'ultima ed anzi unica vittoria degli Andretti nella grande classica che si corre nel Memorial Day Weekend (ma non quest'anno), risale addirittura al lontanissimo 1969, più di mezzo secolo fa (!) e sempre ad opera di "Piedone". L'impresa che Marco si appresta a tentare comprende infatti pure un salto generazionale, visto che a Indy suo padre Michael non è mai riuscito a partire in pole positon, tantomeno a vincere. Michael però, tolti casco e guanti, è salito sul muretto dei box ed ha costruito un superteam che quest'anno schiera addirittura sei monoposto (compresa la numero 98 guidata da Marco), e ne ha portate addirittura quattro nei "Fast Nine" che domenica si sono giocati la pole position. Marco l'ha spuntata con i suoi quattro giri dell'Indianapolis Motor Speedway coperti alla media di 231,068 miglia orarie, vale a dire 371,788 chilometri orari. Per il giovane Andretti si tratta della sesta pole nella Indycar, per il team Andretti Autosport della 42esima e della seconda nella "500" a quindici anni di distanza da quella di Tony Kanaan.

Al suo fianco in prima fila Marco avrà il neozelandese(tre volte in pole, vincitore nel 2008, nonché dominatore della stagione in corso e primo sul traguardo del GP "stradale" di Indianapolis ai primi di luglio) ed il giapponese ex-F.1, vincitore della 500 Miglia di Indianapolis nel 2017. Entrambi sono al volante di monoposto: quella del Chip Ganassi Racing per Dixon, quella Rahal Letterman Racing per Sato.

Sarà una gara ... di rincorsa invece quella diche, dopo l'ottimo esordio nel 2017 e la mancata qualificazione del 2019, tenta di completare la sua Triple Crown (GP Montecarlo, 24 Ore di Le Mans e appunto Indy 500) ma con lanon è andato al di là del 26esimo tempo (su 33), al centro della nona fila e terzo dei tre piloti Arrow McLaren (quinta fila per Pato O'Ward, settima per Oliver Askew). Prestazione deludente per l'ex ferrarista, pensando anche che lo sconosciuto connazionale- prenderà il via dalla terza fila ...) che non compromette però del tutto le chances di Alonso. Il quale tra l'altro si trova in ottima compagnia, al fianco di, vincitore della 500 Miglia di un anno fa (anzi, quindici mesi...). Per il, che utilizza motori Chevolet, le qualifiche non sono state granchè brillanti.ha fatto appena meglio di Pagenaud (22esimo tempo, fila otto, appena davanti a Tony Kanaan che si appresta a correre la sua ultima "500"), mentre il campione in carica... si è spinto fino alla quinta delle undici file dello schieramento di partenza, con il tredicesimo tempo.