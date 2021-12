Made in Italy, le auto viste da Piotr Degler

IL LIBRO

"Se vuoi realizzare qualcosa, deve essere qualcosa mai visto prima"

Piotr Degler, fotografo automobilistico che vanta numerosi premi internazionali, presenta il suo nuovo e attesissimo libro illustrato "Made in Italy", culmine di oltre dieci anni di lavoro. L’opera ritrae numerose straordinarie vetture italiane, fra concept car e modelli a tiratura limitata. Questo non è l’ennesimo libro di automobili: le 100 fotografie contenute nella sezione "Masterpieces" sono di alta qualità con attenzione maniacale al dettaglio. L’80% delle immagini sono inedite e sono state realizzate appositamente per questa opera. Il loro insieme crea ciò che l’autore chiama "un’esperienza visiva", mai monotona, ma che cerca invece di risvegliare emozioni a ogni giro di pagina. È una miscela di auto classiche e moderne, di prototipi e vetture di produzione, di scatti in studio e on location… L’obiettivo non è quello di mostrare i modelli più importati o significativi, che oggi si possono facilmente trovare su internet, ma di creare un piacere visivo tramite una fotografia esclusiva e di qualità.

Per la realizzazione di "Made in Italy", Degler ha lavorato con la maggior parte dei musei dell’automobile, delle case automobilistiche, dei centri stile italiani e dei collezionisti sia in Italia sia nel mondo. Completa l’opera una sezione iniziale dedicata a "The Maestros". Qui trovate i ritratti di undici leggende dell’automobile, che condividono con noi i loro pensieri: Giampaolo Dallara, Leonardo Fioravanti, Marcello Gandini, Giorgetto Giugiaro, Flavio Manzoni, Paolo Martin, Horacio Pagani, Paolo Pininfarina, Ercole Spada, Alfredo Stola e Andrea Zagato.

"Se vuoi realizzare qualcosa, deve essere qualcosa mai visto prima", afferma Degler. Il costo totale di questo progetto colossale supera i 100mila euro. Dal primo scatto sono passati oltre dieci anni. I testi di "Made in Italy" sono sia in inglese sia in italiano. Il libro è anche stampato in Italia con l’utilizzo dei migliori materiali. Per poterlo personalizzare ancora di più, Degler Studio lo ha auto-prodotto: "Volevo creare qualcosa che ciascun appassionato di auto, di fotografia o di design potesse orgogliosamente esporre nel proprio salotto, condividendolo con i propri amici e risfogliandolo ogni tanto per poterselo godere. Siccome sono un perfezionista, preferisco pubblicare da me i miei libri, così da avere il controllo totale del progetto. In questo modo, diventa un’opera più completa e personale. Posso scegliere i materiali migliori, non essere soggetto a restrizioni nel numero di immagini o pagine e offrire la migliore qualità del prodotto, senza pensare al profitto, come invece fa la maggioranza degli editori. Questo libro rappresenta il mio più grosso e più importante progetto".

"Made in Italy" sarà disponibile a partire da febbraio, ma può essere preordinato a un prezzo speciale fin da ora sul sito www.madeinitalybook.com.