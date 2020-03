Legend Car, le corse low cost sognando l'America

PROFESSIONE PILOTA

Sono simpatiche da vedere, gustose da guidare e aggressive sentirle girare: si chiamano Legend Car. Le prime vetture nascono nel 1992 negli Stati Uniti, secondo un concetto di “giocattolo per adulti” espresso dagli specialisti della Nascar. Nel 2011 il Motodromo di Castelletto di Branduzzo (PV) diventa importatore e distributore per l’Italia. Sono, per certi versi, “auto motociclistiche”, con un telaio tecnicamente semplice, un peso ridotto (470 kg) ed equipaggiate dal motore della Yamaha MT-09, con 140 cv e una velocità che sulle piste lunghe supera i 200 km/h.

Nel novembre 2019 la squadra formata da Jacopo Monti, Kevin Liguori, Luca Ferrario, Enrico Ferrario e Simone Bonci, in rappresentanza dell’Italia, hanno preso parte alla competizione mondiale svolta ad Atlanta (Georgia), in mezzo a 320 iscritti e giunti tra i 97 finalisti, con la vittoria finale di Kevin Liguori nella categoria semi-pro, oltre alla vittoria di team, il giro veloce in qualifica e gara, che fanno eco tutt’oggi fra gli appassionati.

Le Legend Car correranno in Italia in un campionato dedicato a partire dall’8 marzo a Castelletto di Branduzzo per proseguire con: Varano il 26 aprile, Adria il 24 maggio, Cervesina il 21 giugno, ancora Castelletto il 5 luglio, Vallelunga il 13 settembre, Castelletto il 18 ottobre e chiusura a Varano l’1 novembre. L’8 di novembre invece si riparte per la finale di campionato del mondo a Charlotte (North Carolina).

Il campionato nazionale è un parco giochi super economico aperto a tutti: l’auto costa appena 18.000 euro + iva pronta gara e un treno di gomme basta per tutta la stagione! Per chi volesse provarla, c’è il noleggio presso Castelletto.