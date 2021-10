Lamborghini Super Trofeo World Finals: appuntamento a Misano e "debutta" la EVO2

28-31 OTTOBRE

Si corre dal 28 al 31 ottobre

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli si appresta ad ospitare, dal 28 al 31 ottobre, l'ottava edizione delle Lamborghini World Finals, precedute dal round conclusivo delle due serie continentali del Super Trofeo Europa e Nord America. Dopo un anno di stop causato dalla pandemia, quello che dal 2013 rappresenta l'evento clou della stagione ritorna nel calendario del monomarca con uno schieramento di oltre 60 Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo. Contestualmente al debutto virtuale della nuova Super Trofeo EVO2 che esordirà in pista il prossimo anno e che sarà protagonista della The Real Race powered by Assetto Corsa Competizione, game ufficiale del GT World Challenge.

Esordio virtuale per la Lamborghini Super Trofeo EVO2

Dal 28 al 31 ottobre, i piloti e gli ospiti presenti a Misano avranno l'opportunità di pilotare su Assetto Corsa Competizione al simulatore in anteprima esclusiva la nuova Huracán Super Trofeo EVO2 che debutterà il prossimo anno. Le World Finals di Misano Adriatico ospiteranno infatti un appuntamento speciale del Lamborghini The Real Race eSports championship. In questo contesto i partecipanti all’evento saranno invitati a sfidarsi con i Lamborghini factory drivers. Alla fine della giornata, colui che avrà ottenuto il miglior tempo avrà l'opportunità di incontrare i piloti e scendere in pista a Misano con loro per un giro di pista. La nuova Huracán Super Trofeo EVO2 debutterà a breve su Assetto Corsa Competizione e sarà disponibile su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox X/S.

Le World Finals Lamborghini in numeri

Questa è l'ottava edizione delle World Finals Lamborghini. La prima si è disputata sul tracciato romano di Vallelunga nel 2013, facendo successivamente tappa a Sepang (Malesia), Sebring (Stati Uniti), Valencia (Spagna), Imola, nuovamente Vallelunga e Jerez de la Frontera (Spagna) nel 2019.

In tutto, nelle sette edizioni fino ad ora disputate, sono stati completati in gara 17.000 giri.

Dalla prima edizione vi hanno partecipato 300 piloti di 47 nazionalità, con 33 vincitori assoluti.

Shota Abkhazava e Andrea Amici sono i due piloti con il più alto numero di partecipazioni alle World Finals, avendo entrambi preso parte a sei delle sette edizioni disputate. L'italiano è colui che ha completato in assoluto il maggior numero di giri in gara (246).