Keselowski vince la 600 Miglia di Charlotte, Harvick e Logano in testa alla classifica

NASCAR A CHARLOTTE

di

STEFANO GATTI

Solitamente si divide le attenzioni dei fans d'Oltreatlantico con la 500 miglia di Indianapolis nel weekend del Memorial Day ma quest'anno, rinviata di tre mesi causa pandemia la Indy 500, è stata la 600 Miglia di Charlotte a catalizzare tutto l'interesse. Ne è venuta fuori un'edizione convulsa e spettacolare della prova più lunga del campionato NASCAR: tra pioggia, incidenti, un arrivo al fotofinish ed un giallo finale

Il campionato NASCAR ha già messo in scena i suoi due appuntamenti più ricchi di tradizione ma promette ancora scintille. Dopo la 500 Miglia di Daytona, è toccato alla 600 Miglia di Charlotte segnare un altro passo avanti nella sfida alla pandemia, verso il graduale ritorno alla normalità. Ed a vincerla, allargando ancora la cerchia dei piloti candidati al titolo, è stato Brad Keselowski. Per il pilota del Team Penske un successo maturato con un finale tutto in crescendo (dopo l'interruzione di un'ora per pioggia al 50esimo giro) che lo ha portato a prevalere in volata - per soli 293 millesimi di secondo - sul sette volte campione NASCAR Jimmie Johnson. Al pilota della iconica Chevrolet numero 48 Hendrick Motorsports però le verifiche post-gara hanno riservato un'amara sorpresa, sotto forma di retrocessione a fondo classifica per irregolarità tecniche. Sul secondo gradino del podio sale quindi il suo compagno di squadra e di marca Chase Elliott, protagonista assoluto di una gara poi persa a causa di un pit stop durante la neutralizzazione provocata dal testacoda di William Byron, anch'egli portacolori Hendrick. Ad approfittare degli "alti e bassi" di questa squadra è stata una degli altre organizzazioni di punta della categoria (e no solo), vale a dire il Team Penske che mette a segno la vittoria finale grazie a Keselowski.

Ancora all'inseguimento del suo secondo titolo (dopo quello ormai lontano del 2012), il 36enne pilota del Michigan centra al volante della Ford numero 2 in versione "patriottica" il suo primo successo nella Coca-Cola 600 di Charlotte (31esimo di una carriera NASCAR iniziata nel 2008) ed affronta l'imminente bis di Charlotte (una 500 Miglia in questo caso) da quinto di una classifica generale guidata a pari merito da Kevin Harvick e Joey Logano, con Alex Bowman e Chase Elliott in terza e quarta posizione. E con sei piloti diversi sul gradino più alto del podio delle sette prove fin qui disputate (il solo Denny Hamlin è riuscito a "bissare" a Darlington il successo nella Daytona 500), la caccia al titolo è solo all'inizio.