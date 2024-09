Imola, Salvadori campione National Trophy 1000 alla memoria

SUPERBIKE NAZIONALE

Il pilota milanese non può più essere raggiunto in vetta alla classifica della Superbike del Trofeo

© Getty Images Quattro giorni dopo i funerali di Luca Salvadori nella basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano, il trentaduenne pilota e youtuber (originario proprio della metropoli lombarda) scomparso due settimane fa in Germania è stato proclamato campione del Virus Power National Trophy 2024 classe SBK ad Imola, dove a vincere è stato Gabriele Ruiu. Al termine del campionato manca ancora un appuntamento ma Salvadori (vincitore delle quattro gare che hanno preceduto quello di domenica 29 settembre) è ormai irraggiungibile, per via del risultato della gara di Imola (che ha messo fuorigioco Alessandro Andreozzi) e grazie alla prcedente decisione del suo diretto rivale Filippo Rovelli di non prendere parte alle ultime tappe della serie.

© Facebook

Il fine settimana imolese è stato praticamente dedicato a Luca, con diverse iniziative per ricordarlo da parte degli organizzatori, dei colleghi piloti e degli appassionati. Il numero ventitré portato in gara da Luca è stato ritirato: nessuno potrà più utilizzarlo nel National Trophy. Ulteriori manifestazioni in ricordo di Salvadori sono già previste nel weekend centrale di ottobre per il "siupario" del trofeo sulla pista pavese di Cervesina.