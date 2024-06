Il Mondiale trial arriva in Valsassina: sabato e domenica il GP d'Italia

FUNAMBOLI IN AZIONE

Il terzo round iridato andrà in scena nel Lecchese, dove lo spagnolo Bou arriva come grande favorito. Ambizioni da podio in tutte le categorie per gli italiani

© Future7Media Mancano ormai pochi giorni e poi il Mondiale trial 2024 farà tappa in Italia. Per la precisione a Cortenova, nel Lecchese, dove sabato 15 e domenica 16 giugno è in programma il terzo round della stagione iridata, organizzato dagli uomini del Moto Club Valsassina con la supervisione della Federmoto tricolore. Il paddock sarà allestito al Centro Sportivo "Todeschini", in località Campiano a Bindo di Cortenova, e da qui i piloti partiranno per affrontare le dodici zone previste per ciascun giro della gara valsassinese.

Le prime quattro zone sono state piazzate nella Trial Area che costeggia il torrente Pioverna, mentre quelle dalla 5 alla 10 si trovano nella Valle dei Mulini, sopra Prato San Pietro. La zona 11 è alla scuola La Roccolina, con la numero 12 al centro sportivo, dove sono previste anche partenza e arrivo. In entrambe le giornate il via è fissato per le ore 9, con l'ultimo concorrente atteso per le 15.30 e la premiazione in programma per le 15.45. Per assistere alla gara è necessario un biglietto del costo di 12 euro per giornata, con quello cumulativo per entrambe fissato a 20 euro. Prezzo ridotto per i bambini dai 6 ai 12 anni. Previsti numerosi punti di ristoro, servizi, aree per disabili, assistenza medica e parcheggi. Gli spettatori potranno muoversi in completa libertà lungo la pista ciclabile in modo da seguire l’intero evento, dalla partenza alle zone in area trial, fino a quella realizzata al centro sportivo.

Quanto all'aspetto sportivo, il tema sarà lo stesso anche in Italia: qualcuno riuscirà a fermare Toni Bou? Il fenomenale spagnolo da anni sta facendo incetta di titoli mondiali, outdoor e indoor, e nonostante i suoi 37 anni, sembra avere ancora la fame di un debuttante. Finora ha vinto entrambe le giornate di gara del GP del Giappone a Motegi e del GP di Andorra a Sant Julia con la sua fida Montesa. Di sicuro proveranno a contrastare il suo dominio nella TrialGP, la categoria regina che lo vede chiaramente al comando della classifica generale, i connazionali Adam Raga, Gabriel Marcelli e Jaime Busto. L'attesa degli appassionati, però, è tutta per l'idolo di casa Matteo Grattarola, che nella sua Valsassina proverà a conquistare un posto sul podio in sella alla Beta. Sarebbe il giusto premio a impegno e costanza per "TeoMat", che nel precedente GP sui Pirenei ha chiuso due volte quinto. Con lui in gara tra i "big" anche gli altri lecchesi Luca Petrella e Lorenzo Gandola.

Più combattute, almeno per la vittoria, sono le classi Trial2 e Trial3 e anche qui il podio può essere l'obiettivo degli italiani: in particolare di un altro lecchese, Mattia Spreafico, e del piemontese Carloalberto Rabino, entrambi al via nella categoria intermedia. Per tutti i nostri portacolori, comunque, gareggiare in casa sarà uno stimolo in più per centrare il bersaglio, magari aiutati dal fatto di conoscere meglio degli avversari le insidie degli ostacoli da affrontare.

In attesa dell'elenco iscritti definitivo, in tutto i partecipanti previsti saranno quasi in centinaio in rappresentanza di una quindicina di nazioni, comprese Australia e Giappone. Ma soprattutto saranno tanti i nostri piloti, che proveranno a rendere indimenticabile il GP valsassinese del Mondiale trial grazie al sostengo dei tifosi italiani, attesi a migliaia.

