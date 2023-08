Incidente nella Superbike asiatica, morto Haruki Noguchi: fatale lo scontro con Kasmayudin

© Getty Images

Haruki Noguchi, pilota della Superbike asiatica, è morto in seguito al grave incidente in cui è rimasto coinvolto nella tappa di Mandalika della Superbike asiatica dello scorso weekend. Per il 22enne giapponese, che nel 2017 era stato vicecampione dell'Asia Talent Cup alle spalle di Deniz Oncu e nel 2019 aveva chiuso la Red Bull Rookies Cup al terzo posto dietro Tatay e Pedro Acosta, fatale la caduta in curva 10 in gara 2 della competizione, con Kasma Daniel Kasmayudin che non è riuscito a evitarlo centrandolo in pieno. Una dinamica che, purtroppo, ricorda tanto l'incidente mortale di Marco Simoncelli del 2011 a Sepang. Il giovane nipponico, subito soccorso dal Centro Medico, è morto in ospedale a Nusa Tenggara Barat dopo tre giorni di agonia. Noguchi aveva fin qui vinto le prime due gare della stagione e occupava il secondo posto in classifica generale alle spalle di Reiterberger.