GT World Challenge: Rossi sbaglia box e macchia il suo debutto, 17.esimo

Valentino guida bene, ma disfa tutto durante il pit stop

di

Simone Redaelli

Valentino Rossi ha macchiato il suo debutto a tempo pieno nelle corse d'auto con un errore... da principiante. A Imola dopo un buonissimo stint in pista, il numero 46 è stato tradito in corsia box quando, al momento di cedere il volante al compagno Vervisch, ha sbagliato piazzola ed è andato lungo. Il Dottore è stato così costretto a un altro passaggio perdendo molte posizioni, nonostante la safety car: a un'ora dalla fine era tredicesimo. L'Audi R8 Lms Evo II GT3 del team Wrt numero 46 ha poi chiuso la 3 Ore di Imola nel GT World Challenge 17.esima assoluta. ipp

"C'era un po' di confusione...", queste le parole a caldo di Valentino Rossi un po' deluso dall'errore che ha, inevitabilmente, macchiato la sua prima nel GT World Challenge. Il numero 46 è stato tradito dal traffico, sua principale preoccupazione alla vigilia come ci aveva raccontato. Sbavatura grave che, però, non deve cancellare quanto fatto di buono in pista in gara. L'italiano nel weekend è salito di condizione giro dopo giro e si è difeso alla grande nel suo turno girando anche in 1:41.5, ottimo tempo a quattro decimi dalla sua miglior prestazione in qualifica. Esperienza utilissima per la prossima gara in programma a Brands Hatch il primo maggio. C'è tanto margine per fare bene con Muller e Vervisch, autore di una buonissima rimonta nell'ora conclusiva.

Vittoria che è andata all'Audi (stesso team di Rossi) di Vanthoor, Van Der Lindee e Weerts scattata dalla pole position. Preceduta la Mercedes dell'italiano Marciello, Juncadella e Gounon. Terzo gradino del podio per l'altra AMG-GT3 di Engle, Stolz e Schothorst. Prima Ferrari al traguardo la numero 51 del team Iron Lynx di Calado, Molina e Nielsen in settima posizione. Difficoltà per Lamborghini fuori dalla top ten con la 63 del team Emil Frey di Bortolotti-Aitken-Costa (13.esimi).