Grosjean, dalla paura alla IndyCar dopo 9 anni di F1

Romain Grosjean è l'ultimo pilota a lasciare la Formula 1 per unirsi alla IndyCar Series. Il francese è infatti il nuovo pilota del team Dale Coyne Racing. Grosjean correrà soltanto nei 14 percorsi stradali del programma IndyCar, mentre non è ancora stato indicato il pilota per i circuiti ovali. L'ex della Haas ha subito ustioni ad entrambe le mani in un violento incidente in Bahrain a novembre e da allora non ha più corso. La sua prima volta in una monoposto Indy sarà alla fine del mese al Barber Motorsports Park in Alabama.