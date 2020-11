Formula 2: Mick Schumacher rimanda festa, ma il titolo è vicino

FORMULA 2

Il titolo non arriva ancora ma si avvicina. Per Mick Schumacher la strada che può portarlo a diventare campione del mondo della Formula 2 è diventata ancor più corta grazie soprattutto alla disastrosa gara 2 del suo principale rivale Callum Ilott, solo diciassettesimo e penalizzato. Fallita nella gara 1 di sabato in Bahrain l'occasione di chiudere i conti con la lotta per il Mondiale, il figlio di kaiser Schumi è bravo a tenere duro in una corsa che lo vede costretto ad attendere e a non rischiare accontentandosi del settimo posto. Ora in vista dell'ultimo appuntamento della stagione sempre in Bahrain per il giovane pilota tedesco può contare su 14 punti di margine su Ilott.

La vittoria in gara 2 per la cronaca è andata a Robert Shwartzman: il momento cruciale all'ottavo giro, quando il britannico Ilott ha infilato Mick Schumacher che ha sbagliato la frenata, ma e' andato rovinosamente a sbattere contro Jehan Deruvala che chiudeva la sua curva ed è stato penalizzato con un drive through.

Sul traguardo Shwartzman precede Mazepin (doppietta russa), terzo un incredibile Deletraz. La corsa in Bahrain della prossima settimana sara' su un circuito disegnato esternamente a quello sul quale si e' corso oggi. Imperativo per Schumacher tenere duro, mentre l'Ilott visto oggi dovrà imparare a tenere a freno i suoi istinti aggressivi e quella voglia di vincere che a volte a rovinare tutto, trasformando una ottima gara in una folle corsa. Ultimo appuntamento da brividi in una stagione travagliata ma ricca di protagonisti e di colpi di scena. Da vedere se ad aver ragione sarà la capacità tattica di Schumi Jr o la foga agonistica di Ilott.

