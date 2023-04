Ferrari, Giovinazzi verso Spa: "Concentrazione e un pizzico di fortuna in più"

FERRARI WEC

Fuoco: "Miglioriamoci gara dopo gara"

© Ferrari Il Wec torna in pista per il terzo appuntamento del Mondiale. Nel weekend è in programma la 6 Ore di Spa e Antonio Giovinazzi, al volante della Ferrari 499P numero 50, è a caccia del riscatto: "Serviranno massima concentrazione e un pizzico di fortuna in più rispetto ai primi due round". Pista belga che il pilota pugliese conosce molto bene avendoci corso diverse volte in F1: "Sono contento di gareggiare a Spa su di un tracciato che senza dubbio è uno dei miei preferiti. In Belgio abbiamo sostenuto due giorni di test con la nostra 499P anche in condizioni di meteo non favorevole, raccogliendo dati che potrebbero rivelarsi molto utili durante il fine settimana su di un tracciato dove, da tradizione, le condizioni meteo possono condizionare i risultati. Credo che tutto il secondo settore di Spa, per le caratteristiche tecniche, sia il più complesso da guidare e di conseguenza quello dove si potrà fare la differenza sia in positivo sia in negativo".

Alla vigilia è la variabile meteo a farla da padrone tra i piloti Ferrari: "Le variabili sono molte, incluso il meteo che può rimescolare le carte: in caso di pioggia i valori in campo potrebbe cambiare. L’auspicio è di compiere una gara lineare senza problemi e arrivare nelle fasi finali con la possibilità di lottare per una posizione di vertice", le parole di Alessandro Pier Guidi. A fargli eco James Calado: "Com’è noto in Belgio il meteo è variabile per definizione e questo può rendere più imprevedibile lo sviluppo della gara. Arrivare su questo tracciato con la nostra Le Mans Hypercar è una grande emozione; dopo la sfortuna che abbiamo avuto in America e in Portogallo, mi auguro di poter ottenere un buon piazzamento nel terzo round. L’obiettivo è senza dubbio quello di provare a vincere, ma anche salire sul podio sarebbe un ottimo risultato".

Se la numero 50 ha avuto qualche difficoltà tra Sebring e Portimao, la numero 51 ha conquistato due volte il podio: "Dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi cercando di migliorarci gara dopo gara per ottenere il miglior risultato possibile. La pista di Spa personalmente mi piace molto, è un tracciato particolare con tanti saliscendi che reputo uno dei più divertenti e al contempo uno dei più complicati al mondo: sul piano tecnico non ti permette di commettere troppi errori. Sarà essenziale ridurre rimanere concentrati per l’intero arco della corsa", le parole di Antonio Fuoco.

Sulla stessa linea d'onda Miguel Molina: "A Spa dovremo continuare con il ritmo mostrato a Sebring e Portimão, dove abbiamo ottenuto dei risultati positivi, ma sappiamo che in Belgio la gara non sarà semplice quindi è essenziale ottimizzare le nostre capacità in ogni singolo momento. Considerato che il meteo è spesso variabile una corsa endurance a Spa può riservare molte incognite. La pista? È molto veloce e in alcuni punti è davvero esigente per il set-up della vettura, elementi che la rendono sfidante per i piloti e per i team". Infine anche le parole di Nicklas Nielsen: "Il primo obiettivo per la squadra sarà quello di avere una vettura affidabile come è stato nei primi due round. Preparare la gara di Spa è sempre un percorso complesso nel quale si devono considerare diverse variabili, a partire da quelle legate al meteo. Faremo del nostro meglio per conquistare un altro podio che penso possa essere alla nostra portata. Io sono danese e credo che sulle tribune in Belgio vi saranno molti appassionati di corse in arrivo dal mio Paese: sarà bello gareggiare davanti a loro e non vedo l’ora di salire nell’abitacolo della nostra 499P".