F1H2O, in Cina vince Jonas Andersson

gp Zhengzhou

Primo evento motoristico internazionale a tornare in Cina dopo la pandemia

© ufficio-stampa La pandemia Covid 19 è alle spalle e la F1H2O ha corso nel weekend in Cina: primo evento sportivo internazionale a disputarsi sul suolo cinese. Grande successo di pubblico a Zengzhou dove si è disputata la seconda tappa del Mondiale che è stata dominata dallo svedese Jonas Andersson. Il portacolori del team Sweden non ha avuto rivali partendo dalla pole position chiudendo con oltre 15 secondi di vantaggio sul campione del mondo in carica Shaun Torrente.

Andersson ora guida anche la classifica piloti: "In partenza ho rischiato perché ho sbagliato la messa a punto del motore. Potevamo essere più veloci, ma abbiamo scelto di non rischiare e alla fine abbiamo vinto. All'inizio ho dovuto spingere molto per battere Peter Morin alla prima curva. Dopo, è stata una gara tranquilla: un grande risultato per me e per il team”.

Torrente segue in classifica, ma non fa drammi: "È stata una bella gara. L'organizzazione qui è stata fantastica. Hanno fatto un lavoro straordinario. È stata una delle migliori gare a cui abbiamo partecipato in Cina. Il luogo era fantastico, ma le condizioni erano difficili. È stato diverso in entrambi i giorni ed è stato divertente. Ho fatto una buona gara e una buona partenza, ma Jonas è stato troppo veloce oggi".

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

A completare il podio l'olandese Ferdinand Zandbergen sul terzo gradino. Ottava posizione per l'italiano Alberto Comparato.