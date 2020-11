Dalle due alle quattro ruote: debutto nel WRC Rally di Monza per Morbidelli

WRC MONZA

La tappa conclusiva del Campionato Mondiale Rally 2020 avrà un ospite d'eccezione, Franco Morbidelli. Al pilota romano, reduce da una stagione esaltante in MotoGP che lo ha visto tra le sorprese più belle, sarà affidata la guida di una delle Hyundai i20 R5 che parteciperanno all'ultima gara stagionale che si terrà a Monza dal 3 al 6 dicembre. La partecipazione di Morbidelli al round del WRC sarà la prosecuzione del progetto “Riders meet Rally” dello scorso giugno nel quale, grazie alla collaborazione tra WITHU e Hyundai Rally Team Italia, tutti i piloti motociclistici WITHU Motorsport ebbero l'opportunità di provare una quattro ruote da Rally. Getty Images

Il round di Monza, che si preannuncia tecnico, impegnativo e certamente appassionante, sarà molto diverso rispetto al Monza Rally Show degli scorsi anni e proporrà un percorso molto più in linea con gli standard del WRC sia per chilometraggio che per conformazione.

Vedi anche rally WRC, il Rally di Monza aggiunto al calendario iridato: sarà tappa conclusiva Dalle emozioni in moto a quelle delle quattro ruote da Rally, Morbidelli si è detto pronto ad accettare la sfida: “Sono elettrizzato dalla possibilità di confrontarmi in un vero appuntamento del Campionato del Mondo Rally WRC. Sarà un’occasione pazzesca stare in mezzo ai migliori piloti del mondo e provare a competere in un motorsport diverso dal mio. Sarà un’esperienza di sicuro divertimento, dovrò imparare in fretta tanti dettagli e non sarà banale abituarsi in pochi giorni ad avere due ruote un più".

"Quando Matteo Ballarin (presidente WITHU, ndr) mi ha chiamato, non ci ho pensato due volte, d’altronde sono esperienze che ti capitano di fare poche volte nella vita. Mi farò fare un po’ di ripetizioni accelerate da Umberto Scandola per farmi trovare il più pronto possibile allo start della prima prova speciale” le parole del pilota del team Petronas.