Storia e curiosità sul Rally Dakar: "La gara più dura del mondo"

La Dakar, che continua a chiamarsi come la capitale del Senegal, è ormai considerata come il più famoso rally-raid del mondo

Dalla Vespa alla friggitrice: i 10 veicoli più assurdi visti alla Dakar

















Siamo alla seconda edizione di quella che era ancora la Parigi-Dakar e al via si schierarono anche quattro buontemponi in sella ad altrettante Vespa P200E. Due di esse riuscirono addirittura a completare il percorso.

Non è una semplice gara. È una sfida con sé stessi, in cui dare il massimo non sempre basta. Tutto deve essere spinto oltre il limite naturale: corpo, mente e veicoli, con temperature proibitive e un clima inospitale. La gara più dura del mondo, la Rally Dakar, è questo e tanto altro.

È un'avventura iniziata oltre 40 anni fa, nel lontano 1977, quando Thierry Sabine si perse in moto nel deserto libico durante la Abidjan-Nizza e, salvato in extremis, pensò alla nascita di un rally-raid in cui mettere permettere all'uomo di misurarsi in una sfida quasi insormontabile. È così che grazie alla sua convinzione e a un pizzico di follia, nacque la Parigi-Dakar. Un evento animato dallo spirito di avventura, aperto a qualsiasi persona e portatore di un messaggio di amicizia tra tutti gli uomini.

La scommessa di Thierry Sabine prese forma il 26 dicembre 1978: 182 veicoli partirono da Parigi verso l'ignoto, destinazione Dakar. E fu la sua stessa creatura a porre fine, tragicamente, alla vita dell'inventore. Era l'edizione del 1986 quando Sabine, il cantante francese Daniel Balavoine, la giornalista Nathaly Odent, il pilota François Xavier-Bagnoud e il tecnico radiofonico Jean-Paul Le Fur morirono in un incidente in elicottero. La gara proseguì, ma nessuno ci mise davvero il cuore. Le ceneri di Sabine furono disperse nel deserto.

Ragioni storiche, economiche e geopolitiche hanno imposto modifiche all'itinerario nel 2008. La presenza di tensioni e minacce terroristiche fornì l'assist per un cambio di rotta: la Dakar abbandonò l'Africa, approdando in Sud America fino al 2019. L'edizione 2020 ha segnato l'inizio di un terzo capitolo, quello raccontato tra le dune dei deserti dell'Arabia Saudita tornando a un percorso più simile alle edizioni delle origini.

