Il Rally Dakar 2023 è pronto a partire: cosa c'è da sapere

Novità, curiosità e numeri della nuova edizione ai nastri di partenza dell'iconico rally-raid

Dalla Vespa alla friggitrice: i 10 veicoli più assurdi visti alla Dakar

















Siamo alla seconda edizione di quella che era ancora la Parigi-Dakar e al via si schierarono anche quattro buontemponi in sella ad altrettante Vespa P200E. Due di esse riuscirono addirittura a completare il percorso.

La 45ª edizione del Rally Dakar (nota una volta come "Parigi-Dakar"), con circa mille persone in partenza per un viaggio che li condurrà tra i deserti dell'Arabia Saudita per quasi 9mila chilometri, promette di essere un altro avvincente capitolo nella storia dei rally-raid.

A partire dal 31 dicembre 2022 e fino al 15 gennaio 2023, piloti esperti con diverse partecipazioni e svariati successi si alterneranno a giovanissimi debuttanti pronti a lasciare il segno in una delle gare più impegnative del mondo e nel percorso più lungo mai visto dal 2014 in poi, che li condurrà da un lato all'altro dell’Arabia Saudita per il quarto anno consecutivo.

Dal punto di vista tecnico è una competizione fuoristrada (in cui il tracciato è al di fuori delle strade normali) che si disputa su enormi distanze, con una durata che oscilla tra i 12 e i 15 giorni. È aperta a qualsiasi tipo di veicolo a motore: auto, moto, quad, side-by-side, camion e non solo. È una gara che spinge oltre i limiti sia i veicoli, chiamati a offrire prestazioni mostruose, sia gli uomini, alle prese con un clima inospitale e con tutte le difficoltà legate al dover riparare in autonomia le eventuali noie tecniche e le innumerevoli forature patite dai loro mezzi.

Fondamentale è, ovviamente, l'abilità nella navigazione. Alla Dakar ci si schiera al via, pronti per affrontare centinaia di chilometri cronometrati, consapevoli del fatto che solamente il GPS, le indicazioni contenute nel roadbook (libretto che indica in forma grafica la strada da percorrere) e un pizzico di buona sorte (che non può mai mancare) permetteranno di raggiungere la linea del traguardo di tappa in tappa. Questo, peraltro, potrà essere fatto solamente dopo avere raggiunto tutti i punti del percorso (nel gergo "waypoint") indicati dal roadbook, pena una penalità in termini di tempo.

Chiunque può partecipare, anche coraggiosissimi amatori e appassionati. La Dakar, infatti, è una gara tanto estrema quanto popolare: anche al via della scorsa edizione si sono presentate oltre mille persone per ben 63 Paesi rappresentati. Degli 820 iscritti, quasi un quarto sono francesi. Anche la Spagna è molto bene rappresentata con 119 partenti. I centauri italiani che prenderanno parte dalla Dakar 2023 sono 10, fra i quali anche Ottavio Missoni Jr., nipote dello stilista scomparso nel febbraio del 2021, il famosissimo Franco Picco, il debuttante Alex Salvini e non solo. Non ci sarà invece Danilo Petrucci, che la passata edizione aveva riportato l'Italia sul podio almeno di una tappa.