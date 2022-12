I tre cavalieri per il sogno vittoria di Audi: Ekstrom, Peterhansel, Sainz

DAKAR

Un trio di autentici fenomeni per portare l'Audi nella storia del Rally Dakar

Mattias Ekstrom ed Emil Bergkvist dalla Svezia, Stephane Peterhansel ed Edouard Boulanger dalla Francia, Carlos Sainz e Lucas Cruz dalla Spagna. Sono loro i piloti della prima ora per Audi al Rally Dakar, tra i migliori interpreti al mondo. Sono loro i cavalieri che proveranno a regalare una 45a edizione memorabile alla casa dei quattro anelli.

Mattias Ekstrom (con il copilota Emil Bergkvist) ha trascorso quasi tutta la sua carriera in Audi, in particolare nel DTM, dove ha vinto due titoli (2004 e 2007). Lo svedese ha dimostrato la sua versatilità vincendo il World Rallycross Championship nel 2016, oltre ai successi nel World Rally Championship, nella NASCAR e nelle Supercar australiane. Nel 2021 ha gareggiato per CUPRA nella nuova serie di fuoristrada elettrico Extreme E, e per la prima volta anche il Dakar Rally era nei suoi programmi. Nel 2022 è stato il migliore dei tre piloti Audi alla Dakar, chiudendo al nono posto.

Stephane Peterhansel (con il copilota Edouard Boulanger) è "Mr. Dakar" e leggenda vivente nel suo sport. Il francese ha vinto 14 volte il rally-raid più duro del mondo, di cui sei vittorie in moto e altre otto nella categoria auto. È stato anche il primo a ottenere una vittoria assoluta con la RS Q e-tron, nel marzo 2022 all’Abu Dhabi Desert Challenge.

Anche Carlos Sainz (con il copilota Lucas Cruz) è una leggenda vivente. Lo spagnolo ha disputato per diversi anni il Campionato del mondo di rally, vincendolo due volte (1990, 1992). Ad oggi ha celebrato tre vittorie al Rally Dakar: nel 2010, 2018 e più recentemente nel 2020 in Arabia Saudita. "Anche a 60 anni ho ancora fame, altrimenti non avrei accettato questa nuova sfida", ha detto Sainz.