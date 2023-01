Dakar: vince Sanders nelle moto, ritiro per Brabec | Gioia Chicherit nelle auto

TERZA TAPPA

Lo Stage 3 è stato prima condizionato e poi interrotto dalle condizioni meteorologiche avverse. Giornata da dimenticare per Carlos Sainz, che perde la vetta della classifica generale

La terza tappa della Dakar 2023 si è conclusa al chilometro 377 a causa del peggioramento della situazione meteorologica che non ha permesso agli organizzatori di garantire le migliori condizioni di sicurezza per i concorrenti. Il successo nella categoria auto va quindi a Guerlain Chicherit, francese della GCK. Nelle moto, invece, arriva la prima vittoria per Daniel Sanders (GasGas). Ritiro per Ricky Brabec della Honda.

AUTO

Guerlain Chicherit (GCK) ha ottenuto il miglior tempo di giornata. Il francese ha completato la tappa con un vantaggio di tre minuti e 26 secondi su Henk Lategan (Toyota) e di oltre cinque minuti su Orlando Terranova (BRX). Tra i grandi sconfitti di giornata spicca in particolare Carlos Sainz (Audi), che si è fermato per quasi mezz'ora a causa di una foratura cedendo il comando della classifica generale al campione in carica, Nasser Al-Attiyah (Toyota). Lo spagnolo ha concluso con quasi un'ora di ritardo rispetto al vincitore di giornata.

MOTO

È di Daniel Sanders (GasGas) il miglior tempo di giornata. L'australiano, che si mantiene così in testa alla classifica generale, ha chiuso la tappa accumulando un discreto vantaggio sui diretti inseguitori come Skyler Howes (Husqvarna) e soprattutto Mason Klein (KTM), entrambi con un distacco di oltre sei minuti al traguardo. Dopo quello di Sunderland nella prima tappa, c’è stato un altro ritiro eccellente: Ricky Brabec, infatti, è caduto dopo 274 chilometri ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Il rally-raid del primo vincitore americano nella storia della Dakar è già finito.