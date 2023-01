Colpo di scena alla Dakar: Sunderland si ritira | Sainz fa il capolavoro nelle auto

PRIMA TAPPA

Il campione in carica nelle moto ha alzato bandiera bianca dopo un brutto colpo alla schiena, Sainz Sr. rimonta il compagno di squadra (Audi) Ekstrom

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La prima tappa del Rally Dakar 2023 regala immediatamente una sorpresa: il campione in carica nella categoria delle moto, Sam Sunderland, si è ritirato dopo poche manciate di chilometri a causa di una caduta. A Ricky Brabec la vittoria di tappa. Il colpo nelle auto lo mette a segno Carlos Sainz, che rimonta con la sua Audi ai danni di Loeb ed Ekstrom fino a conquistare il successo finale.

MOTO

Stava procedendo nel migliore dei modi la prima tappa per Sam Sunderland, prima che al chilometro 52 ci fosse la svolta nella sua Dakar 2023. Il pilota della GasGas, infatti, è caduto dalla sua moto battendo la schiena ed è stato trasportato all'ospedale di Yanbu per ulteriori esami. La storia si ripete: dopo il trionfo del 2017, infatti, Sunderland era partito con i favori del pronostico nell’edizione 2018, ma anche in quell'occasione dovette ritirarsi alla quarta tappa. Decisive per la definizione del podio sono state le tre penalità comminate per eccesso di velocità: Joan Barreda ha ricevuto un minuto, mentre per Daniel Sanders e Pablo Quintanilla ne sono arrivati ben due a testa. Di conseguenza, Ricky Brabec è stato proclamato vincitore di tappa con 44 secondi di vantaggio su Benavides e Klein, anch'essi sul podio.

AUTO

Mattias Ekstrom, al comando per larghi tratti della prima tappa, ha finito per sgretolare il suo vantaggio di fronte all'assalto finale del compagno di squadra Audi, Carlos Sainz, che in rimonta ha chiuso sul gradino più alto del podio. Terzo posto per lo svedese, dietro anche a Sebastien Loeb. Per Sainz è la 42ª vittoria di tappa alla Dakar. La classifica provvisoria del rally-raid che attraverserà le sabbie saudite fino al 15 gennaio vede ora Sainz in testa, seguito da Loeb ed Ekstrom. Il vincitore dell'edizione 2022, il qatarino Al-Attiyah, occupa l'ottavo posto a più di sette minuti di distanza.