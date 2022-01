Dakar, tra le moto trionfa Barreda. Loeb vince e accorcia su Al-Attiyah nella generale delle auto

IN ARABIA

Lo spagnolo taglia per primo il traguardo della seconda tappa, Petrucci si ritira dalla frazione. Il francese anticipa il qatariota, che si conferma però leader

La seconda tappa della Dakar 2022, la Ha’il-Al Artawiya (338 km cronometrati), incorona Joan Barreda tra le moto: lo spagnolo della Monster Energy Honda trionfa anticipando Sam Sunderland, che resta però primo in classifica generale. Si ritira dalla frazione, invece, Danilo Petrucci. Tra le auto ruggisce Sébastien Loeb, che vince in 3h25' e si avvicina a Nasser Al-Attiyah, secondo al traguardo (+3'28") ma sempre leader della generale.

MOTO

I 338 km cronometrati della Ha’il-Al Artawiya, seconda tappa della Dakar 2022, vanno a Joan Barreda Bort. Lo spagnolo della Monster Energy Honda taglia il traguardo in 3h31'20", anticipando di 5'33" Sam Sunderland (GasGas Factory Racing) e l'argentino Kevin Benavides (+5'54"). Un successo che consente a Barreda di entrare in top 10 della classifica generale, ben lontano però dal leader: il britannico Sunderland, infatti, si conferma primo con 2'51" di vantaggio sul francese della Monster Energy Yamaha Adrien Van Beveren, con l'australiano Daniel Sanders, vincitore della prima tappa, che scivola sul gradino più basso del podio a 3'29" da Sunderland, compagno di team alla GasGas Factory Racing. Una giornata, purtroppo, non positiva per l'Italia: Danilo Petrucci, infatti, è stato costretto al ritiro nel bel mezzo della frazione a causa di un problema meccanico alla sua Ktm arrivato al km 115. Non si tratta, ad ogni modo, di un addio definitivo alla Dakar 2022: sarà, infatti, al via della terza tappa. Il ritardo in classifica, però, è ormai incolmabile per l'azzurro. Il primo degli italiani è allora Paolo Lucci (Solarys Racing), trentunesimo a 38'39" da Barreda e trentesimo nella generale.

AUTO

Ruggisce Sébastien Loeb nella seconda tappa. Il francese della Bahrain Raid, dopo i quasi 13 minuti incassati dal tre volte vincitore Nasser Al-Attiyah nel corso della prima frazione, fa la voce grossa e si aggiudica la Ha’il-Al Artawiya trionfando al termine di una gara, la prima vera e propria speciale tra le dune, condotta sempre in testa, con il vantaggio sul qatariota che aumenta col trascorrere dei km. Alla fine, Loeb, insieme al co-pilota Fabian Lurquin, chiude in 3h25' e anticipa di 3'28" Al-Attiyah. Un distacco importante, ma che consente comunque al pilota della Toyota Gazoo di conservare la vetta della classifica. Loeb, alla quindicesima vittoria di tappa nella storia della Dakar, è ora a +9'16" di distanza da Al-Attiyah (e dal co-pilota Matthieu Baumel), che si conferma quindi primo. Completa il podio di giornata Carlos Sainz (Team Audi), a +5'52" da Loeb e Lurquin ma ben lontano (+2h24'31) da Al-Attiyah nella generale.