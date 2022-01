Dakar: Price precede Petrucci tra le moto, Lategan davanti a tutti nelle auto  

quinta tappa

Il pilota umbro tallona l’australiano della Red Bull KTM, con Sunderland sempre primo in generale. Loeb si avvicina (ma non troppo) ad Al-Attiyah



La quinta tappa della Dakar (364 i chilometri cronometrati nel lato est di Riyadh) vede il trionfo tra le moto di Toby Price, che rifila 4’14’’ a Danilo Petrucci e 4’16’’ su Ross Branch.; Sam Sunderland (13°) conserva la vetta della classifica generale. Henk Lategan si prende invece la scena tra le auto: il sudafricano della Nissan chiude con 1’58’’ di vantaggio su Sébastien Loeb, il quale rosicchia a sua volta 2’55’’ al leader Nasser Al-Attiyah.

MOTO

La prima delle due tappe ‘ad anello’ si è svolta nel lato est della città. di Riyadh; domani si proseguirà dal lato opposto. Nel frattempo, dopo 364 i chilometri cronometrati previsti quest’oggi, il più veloce al traguardo della speciale della tappa 5 della Dakar 2022 è Toby Price (Red Bull KTM Factory Racing) con il tempo complessivo di 3 ore, 19 minuti e 32 secondi: 4 minuti e 14 secondi di vantaggio su Danilo Petrucci (Tech3 KTM Factory Racing). Il pilota umbro, dopo un inizio in sordina, chiude in grande crescita, confermandosi ormai una realtà del rally. Terza posizione per il rappresentante del Botswana, Ross Branch, (Monster Energy Yamaha Rally Team) con un distacco di 4’16’’. Conclude 13° il britannico Sam Sunderland (Gas Gas Factory Racing), a 12’17’’; tuttavia riesce ancora a mantenere 2’29’’ in classifica generale sull’austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM Factory Racing), giunto 12°. Taglia il traguardo 14°, invece, Daniel Sanders a 13’11’’; fa addirittura peggio il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha Rally Team) a 13’22’’.

AUTO

La lotta per il primato entra nel vivo nella capitale dell’Arabia Saudita, snodo importantissimo che segna la metà di questa speciale competizione. A mettere il timbro sulla vittoria è Henk Lategan su Nissan. Tuttavia, più che sul sudafricano, i riflettori sono tutti puntati ormai sulla sfida Sébastien Loeb vs. Nasser Al-Attiyah. Oggi un nuovo capitolo vede avere la meglio l’alsaziano 9 volte campione WRC. Per Loeb, però, la rimonta è ancora molto complicata poiché Al-Attiyah, da gran campione, sa come gestire queste sfide nel deserto. Il qatariano, infatti, dopo avere perso terreno si mette in scia di Loeb seguendo il BRX Hunter del francese fino al traguardo. Il pilota Toyota perde così soltanto 2’55”, limitando di molto la sconfitta. Al-Attiyah gestisce infatti la situazione nella graduatoria generale con 35 minuti di scarto sul francese di Prodrive. Nuovi problemi per Audi quest’oggi: dopo un grande avvio di tappa, Carlos Sainz si deve fermare per un danno a un ammortizzatore; un problema simile riscontrato già da Peterhansel. Proprio Mister Dakar era arrivato in soccorso al veterano spagnolo, donando un pezzo di ricambio con cui Sainz ha poi proseguito la tappa, perdendo però oltre 1 ora.