Dakar: poker di Loeb, ma Al-Attiyah è lontano | Howes torna in vetta nelle moto

11a TAPPA

Il campione qatariota sta controllando il primo posto nella classifica generale, nelle moto c'è la vittoria di Luciano Benavides

© Getty Images Sébastien Loeb ci ha preso gusto: il pilota della Prodrive ha conquistato anche l'undicesima tappa-maratona di Dakar 2023 mettendo la firma sul suo quarto successo di fila, il quinto totale. Nasser Al-Attiyah, quinto in questa prova, resta leader della classifica generale. Nelle moto, invece, il quarto posto di Skylar Howes gli consente di scavalcare Kevin Benavides e di riportarsi in testa. A vincere la tappa è stato il fratello, Luciano Benavides.

AUTO

Quarta vittoria consecutiva, quinta in questa edizione, per il francese Sébastien Loeb (Prodrive) nella Dakar 2023 categoria auto. Loeb ha chiuso con 2'16" di vantaggio sul secondo classificato, Guerlain Chicherit, suo compagno di team, e a tre tappe dalla fine della corsa si trova terzo nella generale a meno di 10 minuti da Lucas Moraes (Toyota). Il leader, Nasser Al-Attiyah (Toyota), ha un vantaggio su di lui di un'ora e mezza. Al termine di 274 km di speciale nel deserto saudita, il terzo posto è andato allo svedese Mattias Ekström (Audi), il quarto al brasiliano Lucas Moraes e il quinto ad Al-Attiyah.

MOTO

L'argentino Luciano Benavides (Husqvarna) ha messo a segno il suo terzo successo alla Dakar 2023 consentendo così allo statunitense Skyler Howes, suo compagno di squadra, di tornare in testa alla classifica generale. Benavides è uscito vittorioso dalla prima delle due tappe della maratona (274 km di speciale, senza assistenza) in un oceano di sabbia e dune, davanti all'australiano Daniel Sanders (GasGas), secondo a 1'38", e all'australiano Toby Price (KTM), terzo a 1'56", mentre Howes ha chiuso quarto a 2'09". In classifica generale, a tre tappe dalla conclusione della corsa, Howes ha 28" di vantaggio su Price e 2'44" su Kevin Benavides, il maggiore dei fratelli argentini, che gareggia in sella a una KTM, oggi solo decimo.