Dakar: Loeb vince e accorcia su Al-Attiyah, Sainz si ferma ancora

NONA TAPPA

Vittoria di Benavides nelle moto, con Howes che resta leader della classifica generale

© Getty Images Sébastien Loeb fa il tris alla Dakar 2023 conquistando la nona tappa di questa 45ª edizione, da Riyadh ad Haradh, per un totale di 358 chilometri. Il francese accorcia sul leader della classifica generale, Nasser Al-Attiyah, che ha chiuso la tappa in ottava posizione. Altro incidente per Carlos Sainz, che tuttavia ha regolarmente concluso la corsa. Successo di Luciano Benavides nelle moto.

AUTO

Sébastien Loeb (BRX) ha raggiunto il traguardo con il miglior tempo, aggiudicandosi così la sua terza prova speciale (la seconda di fila) in questa edizione della Dakar e chiudendo con oltre tre minuti di vantaggio su Vaidotas Žala e quattro su Guerlain Chicherit, per un bel piazzamento di gruppo per la Prodrive. Proseguono le enormi difficoltà di Carlos Sainz, che si è ribaltato con la sua Audi a sei chilometri dalla partenza. Lo spagnolo ha inizialmente alzato bandiera bianca, ma una volta salito sull'elicottero medico che lo stava portando in ospedale, ha chiesto di tornare alla sua auto per ricominciare la sua battaglia contro il tempo. Nasser Al-Attiyah (Toyota), che ha chiuso questo Stage 9 con più di 11 minuti di ritardo da Loeb, resta in vantaggio nella classifica generale davanti a Moraes (Overdrive) e lo stesso Loeb.

MOTO

Luciano Benavides ha vinto la sua seconda tappa di questa edizione della Dakar davanti a Toby Price (55 secondi di distacco) e al compagno di squadra Husqvarna Factory Racing, Skyler Howes, che mantiene la testa della classifica generale per il quinto giorno consecutivo. Toby Price ora non è lontano, a soli tre secondi di distanza. Kevin Benavides, compagno di squadra KTM di Price, occupa la terza posizione, a 5'09'' dal leader del rally. Adrien van Beveren è il primo pilota Honda, con un ritardo di 15'40'', ma davanti al suo compagno di squadra Pablo Quintanilla, che precede il leader del rally di 18'24''. Mason Klein è sceso in 6ª posizione, a 18'42'' dalla vetta della classifica. Ritiro per Joan Barreda, caduto dopo 16 chilometri e trasportato all'ospedale di Riyadh per dei dolori alla schiena.