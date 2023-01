Dakar: Sainz penalizzato, vince Loeb. Klein nuovo leader nelle moto

OTTAVA TAPPA

Cinque minuti di penalità sottraggono la vittoria del riscatto ad Audi, successo di Ross Branch nella categoria moto

© dakar.com 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Audi mastica amaro, ancora una volta. Dopo aver concluso in testa l'ottava tappa di Dakar 2023, una speciale di 346 chilometri da Al Duwadimi a Riyadh, Carlos Sainz è stato retrocesso a causa di una penalità di cinque minuti: a vincere con la BRX è Sébastien Loeb. Nelle moto c'è il successo di Ross Branch e la conquista della vetta della classifica generale da parte di Mason Klein.

AUTO

Niente rivincita per Audi e Carlos Sainz. "El Matador" era tornato sul gradino più alto del podio dopo una serie di prestazioni sfortunate e il "sacrificio" nello Stage 7 per aiutare il compagno in difficoltà, Mattias Ekström, salvo poi vedersi revocare la vetta a causa di una penalità di cinque minuti. Lo spagnolo chiude terzo dietro a Sébastien Loeb (BRX) e Nasser Al-Attiyah (Toyota), che rimane saldamente in controllo della classifica generale.

MOTO

Seconda vittoria di tappa per la Hero MotoSports, questa volta con Ross Branch. Mason Klein (BAS World KTM), che ha chiuso secondo nella speciale di 346 chilometri, è passato in testa alla classifica generale spingendo il suo connazionale Skyler Howes, precedente leader, in seconda posizione a 47 secondi. Kevin Benavides (+2′00″) e Toby Price (+2′45″) sono rispettivamente terzo e quarto.