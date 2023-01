Dakar: Loeb la spunta su Peterhansel, vince Barreda nelle moto

QUARTA TAPPA

Nella classifica generale il qatariota e campione in carica Al-Attiyah consolida il suo vantaggio. Nelle moto, lo spagnolo Barreda ha vinto la sua prima tappa del 2023

Dakar, gli scatti più belli della quarta tappa













1 di 8 © dakar.com SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © dakar.com

© dakar.com

© dakar.com

© dakar.com

© dakar.com

© dakar.com

© dakar.com

© dakar.com 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La speciale di giornata vede una doppietta per la Francia: Sebastien Loeb ha vinto con soli 13 secondi di vantaggio su Stephane Peterhansel. Carlos Sainz completa il podio di giornata con un minuto e 50 secondi di ritardo. 29ª vittoria alla Dakar per Joan "Bang Bang" Barreda nella categoria delle moto.

AUTO

Sebastien Loeb ha vinto la quarta tappa della Dakar in auto, un anello intorno ad Ha'Il, con 13 secondi di vantaggio sull'Audi ibrida di Stephane Peterhansel. Il pilota francese, con il suo navigatore belga Fabian Lurqui, ha battuto di un minuto e 50 secondi anche un'altra Audi, quella della coppia spagnola Carlos Sainz e Lucas Cruz. La quarta tappa di 577 chilometri, di cui 425 di speciale, ha riportato i piloti a destreggiarsi su sabbia e dune, dopo le due precedenti, disputate su tratti sassosi. Nella classifica generale provvisoria, il qatariota e campione in carica Nasser Al-Attiyah (oggi quarto) consolida il suo vantaggio: 18 minuti e 18 secondi di vantaggio sul saudita Yazeed Al-Rajhi (Overdrive) e 18 minuti e 52 secondi su Peterhansel. Carlos Sainz è in quarta posizione, con un ritardo di 32 minuti e 55 secondi.

MOTO

Lo spagnolo Joan Barreda ha vinto la quarta tappa, la sua prima nell'edizione 2023, al termine della quale Daniel Sanders (GasGas) conserva la testa della classifica generale delle moto. Barreda (Honda) ha preceduto il cileno Pablo Quintanilla (Honda) di 16 secondi e l'americano Skyler Howes (Husqvarna) di un minuto e cinque secondi. Lo statunitense Mason Klein (KTM), secondo prima della quarta tappa, è rimasto a lungo in scia di Sanders ed Howes nel gruppo di apertura di questa speciale, ma al chilometro 380 è stato frenato da un problema tecnico che gli è costato dieci minuti e il posto sul podio della classifica generale.