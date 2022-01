Dakar: Cornejo Florimo trionfa tra le moto, Loeb vince nelle auto

DAKAR - SETTIMA TAPPA

Il cileno della Honda si aggiudica la settima tappa, Van Beveren nuovo leader. Petrucci 30esimo. Il francese della Bahrain Raid anticipa Al-Attiyah, che resta primo nella generale

La settima tappa della Dakar 2022, 402 km cronometrati da Riyadh ad Al Dawadimi, incorona Jose Ignacio Cornejo Florimo e Sébastien Loeb. Il cileno della Honda anticipa Benavides e Barreda, con Adrien Van Beveren nuovo leader della classifica generale delle moto; solo trentesimo Danilo Petrucci. Tra le auto, invece, il francese della Bahrain Raid batte Nasser Al-Attiyah e accorcia in graduatoria, ma il qatariota resta saldamente in vetta.

MOTO

La settima tappa della Dakar 2022 vede trionfare Jose Ignacio Cornejo Florimo tra le moto. Il cileno della Honda taglia per primo il traguardo della Riyadh-Al Dawadimi (402 km cronometrati) anticipando di appena 44 secondi Kevin Benavides (Ktm), mentre a completare il podio virtuale è Joan barreda (+2'51"), compagno di squadra di Cornejo. Una frazione che stravolge la classifica generale, visto che l'ormai ex leader Sam Sunderland arriva addirittura ventottesimo a 25'55" dal vincitore di giornata. Il nuovo leader della classifica generale è quindi Adrien Van Beveren: il francese della Yamaha è ora in testa, inseguito dalle Ktm dell'austriaco Matthias Walkner (+5'12") e di Kevin Benavides (+5'23"). Tanto equilibrio dietro il transalpino, visto che Sunderland, in sella alla sua GasGas, è quarto a +5'38". Altra giornata complicata, invece, per Danilo Petrucci, che non va oltre il trentesimo posto a 27'07" da Cornejo Florimo, mentre il migliore degli italiani è Paolo Lucci, ventiseiesimo e capace di precedere Sunderland di 49".



AUTO

Sébastien Loeb non molla e si aggiudica la settima frazione dominando i 402 km e infliggendo un netto distacco sia al leader Nasser Al-Attiyah che a Carlos Sainz. Il francese, a bordo della Bahrain Raid insieme al co-pilota Fabian Lurquin, taglia per primo il traguardo con 5'26" di vantaggio rispetto al qatariota della Toyota Gazoo, mentre l'Audi si prende il gradino più basso del podio con lo spagnolo (con il connazionale Lucas Cruz a +7'43") e il quarto posto con Stéphane Peterhansel (insieme a Edouard Boulanger). Nonostante un netto successo di speciale maturato nella seconda parte della prova odierna, però, il transalpino riesce solo in minima parte a ridurre l'ampio distacco in classifica generale. Nasser Al-Attiyah, infatti, conserva 44'59" di vantaggio nei confronti di Loeb, che riesce almeno a prendersi il secondo posto scavalcando in graduatoria Yazeed Al Rajhi, quinto nella settima speciale ad oltre 10 minuti di distacco. Con il terzo posto di giornata, invece, Carlos Sainz limita i danni e recupera posizioni in classifica generale: