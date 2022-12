Audi ai nastri di partenza della Dakar 2023: obiettivo podio

DAKAR

Anche Carlos Sainz alza l'asticella: "Nel 2022 siamo stati cauti e ora speriamo di poter correre per la vetta"

© Audi Grande ambizione per l'Audi, che si è prefissata un obiettivo chiaro per la seconda uscita della RS Q e-tron al Rally Dakar 2023. Dopo quattro vittorie alla prima partecipazione assoluta per l'innovativo prototipo con trazione elettrica, convertitore di energia e batteria ad alta tensione, ora è caccia a un piazzamento sul podio nella classifica generale.

"Sentiamo una bella tensione sportiva, ma siamo pronti", afferma Rolf Michl, Head of Motorsport di Audi. "La nostra macchina ora è molto affidabile. I miglioramenti rispetto alla RS Q e-tron di prima generazione sono significativi. Il nostro obiettivo è una posizione sul podio. Ci siamo preparati nel modo più accurato possibile, ma tutti i fattori esterni rimangono imprevedibili". Tutte e tre le squadre di piloti (Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist, Stephane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz) gareggeranno con una seconda versione notevolmente migliorata dell'Audi RS Q e-tron.

Mattias Ekstrom, miglior pilota Audi dell'anno scorso con il nono posto finale, elogia il lavoro del team: "I dettagli nell'abitacolo, i piani di assetto, le istruzioni, la pratica dei cambi gomme, la ricerca della perfezione: abbiamo davvero svolto il nostro lavoro a fondo".

Stephane Peterhansel, detentore del record nel Rally Dakar con 14 vittorie, gareggerà nella classica del deserto per la 35a volta: "Abbiamo acquisito fiducia. Tre parametri fanno la differenza: la tecnologia, le prestazioni di noi piloti e quella dei copiloti. Mi aspetto concorrenti molto forti da Toyota e BRX".

Per il tre volte vincitore della Dakar, Carlos Sainz, l'attenzione è rivolta al notevole sviluppo del team in un tempo molto breve: "Non è possibile confrontare la situazione attuale con quella di un anno fa. L'esperienza con la nuova macchina aiuta molto, quindi anche i nostri obiettivi stanno cambiando. Nel 2022 siamo stati cauti e ora speriamo di poter correre per la vetta".