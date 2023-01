Al-Attiyah vince la Dakar 2023! Kevin Benavides il re delle moto

ULTIMA TAPPA

Quinto successo totale per il qatarino, nulla da fare per Loeb. Nelle moto la spunta l'argentino con appena 43" di vantaggio su Price

© Getty Images La 45ª edizione del Rally Dakar ha i suoi vincitori. A trionfare nella categoria auto per la quinta volta è il qatarino Nasser Al-Attiyah. Già vincitore della passata stagione, il pilota della Toyota ha chiuso in testa alla classifica generale con oltre un'ora di vantaggio sui diretti inseguitori. Molto più combattuta la contesa tra le moto: ad esultare al termine dell'ultima tappa con arrivo a Dammam è l'argentino Kevin Benavides, che ha battuto in volata di appena 43 secondi l'australiano Toby Price.

AUTO

Nasser Al-Attiyah (Toyota) e il suo copilota, Mathieu Baumel, hanno fatto centro. Il qatarino ha guidato con prudenza per mantenere il suo considerevole vantaggio sul duo della BRX Sébastien Loeb e Fabian Lurquin e conquistare il suo quinto titolo alla Dakar. Ora precede Ari Vatanen nella classifica di tutti i tempi, e solo Stéphane Peterhansel (otto vittorie) lo precede.

MOTO

Kevin Benavides (KTM) ha vinto la speciale con 55 secondi di vantaggio su Toby Price (KTM) al terzo posto. L'argentino ha battuto l'australiano e ha vinto la sua seconda Dakar (dopo quella del 2021). Skyler Howes (Husqvarna) è arrivato terzo a cinque minuti e quattro secondi.

QUAD

Alexandre Giroud doveva solo assicurarsi di finire la gara per conquistare il suo secondo titolo, e ci è riuscito, con il settimo tempo di tappa, a circa un quarto d'ora di distacco dagli inseguitori.

PROTOTIPI LEGGERI

Il campione T4 del 2022, Austin Jones, è stato il pilota più costante nella categoria dei prototipi leggeri anche quest'anno. L'americano ha approfittato delle battute d'arresto di alcuni dei suoi avversari, tra cui Mitch Guthrie, Seth Quintero e Guillaume de Mevius, per vincere il titolo a Dammam con oltre 50 minuti di vantaggio.

CAMION

Janus van Kasteren ha concluso la speciale con poco più di sei minuti di distacco da Jaroslav Valtr e ha chiuso la lotta per il titolo dei camion. L'olandese e il suo Iveco succedono all'armata Kamaz, che aveva conquistato ogni singolo trofeo dal 2017.

SSV

Rokas Baciuška ha perso quasi 25 minuti nel tratto finale compromettendo la sua corsa al titolo: Eryk Goczał è quindi il vincitore della Dakar SSV al suo primo tentativo. È una giornata storica per la famiglia Goczał, poiché anche il padre di Eryk, Marek, ha approfittato della disgrazia capitata a Baciuška per salire al secondo posto in classifica generale.