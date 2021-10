Cressoni conquista anche l'Europa: campione Le Mans Series

Dopo l'Italia, anche l'Europa: un altro trionfo per Matteo Cressoni. Il pilota mantovano ha trionfato nel campionato European Le Mans Series nella classe LMGTE dopo aver vinto anche la 4 Ore di Portimao al volante della Ferrari #80 con Miguel Molina e Rino Mastronardi. Una cavalcata trionfale per la 488 del team Iron Lynx con tre primi posti e sei podi in stagione. In Portogallo Cressoni e compagni hanno avuto la meglio dopo una fantastica battaglia della Porsche #93 di Proton Competition Porsche, che ha finito in seconda posizione a 16"9.