Craig Breen perde la vita in un test pre-Rally di Croazia, illeso il navigatore Fulton

Il pilota irlandese era alla sua quarta stagione da pilota ufficiale Hyundai Motosport

Rally in lutto: è morto Craig Breen













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Craig Breen ha perso la vita in un incidente avvenuto durante i test in vista del Rally della Croazia, quarto appuntamento del Mondiale Rally WRC. Lo ha annunciato il team ufficiale Hyundai Moyorsport, per il quale il 33enne pilota irlandese era tornato a correre quest'anno dopo una sola stagione alla Ford. Nell'incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno, il suo copilota James Fulton è rimasto illeso. Ancora da chiare le circostanze della tragedia, avvenuta tra le località di Stari Golubovec e Lobor, in una regione montuosa una quarantina di chilometri a nord della capitale croata Zagabria. Breen sarebbe morto sul colpo, nell'impatto della sua Hyundai contro una staccionata (un palo sarebbe penetrato nell'abitacolo) a lato della sede stradale. Il Rally della Croazia è in programma da giovedì 20 a domenica 23 aprile.

Nato il 2 febbraio 1990 a Waterford, Breen è stato pilota ufficiale Citroen dal 2016 al 2018, passando poi alla Hyunday, Casa coreana per la quale ha corso fino all'incidente mortale, con la sola eccezione del 2022 quando lo sfortunato pilota irlandese ha guidato la Ford Puma WRC M-Sport, chiudendo il Mondiale al settimo posto, suo miglior piazzamento nel Mondiale. Breen era legato sentimentalmente alla rallysta italiana Tamara Molinaro, impegnata quest'anno nel campionato Extreme come pilota ufficiale dell'organizzazione. Insieme al suo connzionale Fulton, Breen si era classificato al secondo posto due mesi fa nel Rally di Svezia sulla Hyundai i20 N Rally1, alle spalle del vincitore Ott Tanak (Ford) e davanti al proprio compagno di squadra Thierry Neuville. Si era trattato del miglior risultato di Craig in una prova iridata, eguagliando quattro analoghe performance ancora in Svezia (2018), due volte in Estonia (2020 e 2021), in Belgio due anni fa e in Sardegna l'anno scorso. Nella sua carriera, Breen ha preso parte ad ottantuno rally iridati, vincendo trenta prove speciali e salendo otto volte sul podio.

Undici anni fa al Rally Targa Florio in Sicilia Breen era uscito di strada con la sua Peugeot 207 che era finita contro il guard rail. Ironia del destino, in quella occasione a perdere la vita era stato il suo navigatore Gareth Roberts, mentre l'allora 22enne Craig era rimasto illeso.