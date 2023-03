Cairoli si dà all'enduro: parteciperà al Trofeo Ktm

CAMBIO DI SELLA

Il nove volte campione mondiale di motocross al via della gara inaugurale a Pistoia

© ufficio-stampa Non ci sono limiti alla grinta degli orange riders, la cui presenza al Trofeo Enduro KTM ha spinto la manifestazione a una crescita inimmaginabile quando il tutto partì nel lontano 2006. Crescita che ha riguardato non solo i numeri, ma anche la qualità e professionalità dell’organizzazione, che festeggia in questo 2023 l’edizione numero 18 con l’ennesimo “sold out”: iscrizioni già chiuse e impossibilità pratica di accogliere “wild card” in nessuna delle cinque tappe in programma, il prossimo 19 marzo 2023 a Pistoia (PT), quindi il 23 aprile a Spoleto (PG), il 18 giugno a San Marino (RSM), il 10 settembre a Cairo Montenotte (SV) e il 15 ottobre a Ponte Di Legno (BS).

Vedi anche motocross Motocross, Cairoli diventa team manager della Ktm Confermate le scelte regolamentari sotto l’egida FMI e la suddivisione in classi e categorie (con l’aggiunta quest’anno della nuova classifica combinata “padre e figlio”), pubblicato il primo regolamento particolare, completate le iscrizioni e annunciate le livree 2023 per le maglie, non resta che parlare della prima gara che accoglierà i 300 scalpitanti trofeisti sulle loro KTM EXC ed EXC-F. Si riparte ancora una volta dalla Toscana, dove l’attivissimo gruppo di lavoro regionale per l’Enduro aveva già accolto la tappa inaugurale nel 2022 a Castiglion Fiorentino. Questa volta si correrà invece a Pistoia, per l’organizzazione del M.C. Valdibure coadiuvato, come avverrà per tutte le gare in programma, dallo staff KTM Italia. Tutto si svolgerà attorno allo stadio comunale “Marcello Melani” dove saranno realizzati paddock, segreteria, parco chiuso e partenza e dove faranno bella mostra le nuove strutture Racing realizzate per questa edizione 2023 del Trofeo Enduro KTM.

Uniformata la struttura di gara, che in tutte le tappe si articolerà su due giri lunghi per “fare spazio” ai numerosissimi concorrenti e con tre Prove Speciali all’interno: nel caso di Pistoia parliamo di circa 70 km di giro gara con due prove cronometrate: una in linea (Enduro Test) e una in fettucciato (Cross Test) facilmente raggiungibile dal centro cittadino. Il track inspector sarà anche quest’anno il campionissimo Giò Sala, mentre come ospite d’onore sarà addirittura il 9 volte iridato di motocross Tony Cairoli. Dopo la prima esperienza l’anno scorso a Città di Castello, il fuoriclasse siciliano ha deciso quest’anno di iscriversi all’intero Trofeo con l’amico Joakin Furbetta, e compatibilmente con i suoi nuovi impegni da team manager Red Bull KTM Factory MXGP lo vedremo presente anche nelle prove successive. Altro gradito ritorno è quello dell’app WHIP LIVE, che permetterà di seguire tutti i piloti in gara con servizio di tracking online e accedere alle classifiche live delle gare con un rimando alla pagina ufficiale FICR, che si occuperà anche quest’anno del cronometraggio. L’app WHIP LIVE diventerà il cuore delle informazioni che ruotano attorno alla gara: dalla tipologia di terreno, il meteo e le gomme consigliate per ogni tappa alle informazioni sul percorso e i consigli di Giò Sala. Saranno poi presenti le opzioni di alloggio e ristorazione convenzionate con i Motoclub che ospitano le varie tappe, una mappa dell'evento che segnala i luoghi di interesse come il paddock, la segreteria e la partenza delle P.S., il programma degli eventi fino ad arrivare alle precauzioni di sicurezza e i requisiti per l'attrezzatura.

Il tutto disponibile nella sezione “Trofeopedia” all’interno dell'app, con i luoghi di interesse letteralmente a portata di click. Confermate anche le numerosissime partnership che hanno arricchito il Trofeo Enduro in questi anni, con i loro servizi e con la presenza nel ricco kit Ready To Race, come il voucher da 50 euro spendibile presso il servizio assistenza WP Suspension MDG presente nel paddock a tutte le gare, o quello da 30 euro per gara spendibile al corner Riga Gomme dedicato a Metzeler, pneumatico ufficialmente consigliato anche per il Trofeo 2023 con la sua infinita combinazione di scelte tra disegni e mescole a disposizione. Da segnalare il connubio con la RMT (Racing Medical Team) per la copertura medica in moto ad ogni gara.

È dunque tutto pronto per accogliere i tantissimi orange riders e i loro accompagnatori: il Moto Club Valdibure consiglia di visitare anche il sito "visitpistoia.eu" dove trovare ulteriori informazioni su strutture ricettive e luoghi di interesse da visitare anche per gli accompagnatori. A Pistoia il sabato sarà predisposto un servizio di ristoro gratuito per i piloti che visioneranno la PS1 e la PS2, mentre la domenica mattina ci sarà un servizio navetta per i piloti che saranno sistemati nei paddock 5 e 6, collocati più distanti dal parco chiuso.