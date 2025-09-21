Byd Yangwang U9 Xtreme record: auto di serie più veloce al mondo con 496,22 km/h

Il record, che supera il precedente di 472,41 km/h, è stato stabilito sull'Atp Automotive Testing di Papenburg in Germania
Record storico sull'Atp Automotive Testing di Papenburg in Germania. La Yangwang U9 Xtreme di BYD ha raggiunto i 496,22 km/h, diventando l'auto di serie più veloce al mondo. Il pilota tedesco Marc Basseng ha spinto al limite la sportiva biposto cinese, superando i 472,41 km del precedente record.
"È fantastico che l'auto di serie più veloce al mondo sia ora elettrica. Questo è un momento di grande orgoglio per tutti noi", ha commentato Stella Li, vicepresidente Esecutivo di BYD, presente anche lei all'evento".
"Abbiamo visto l'opportunità che avevamo, e tutti insieme abbiamo visto la possibilità di raggiungere, più di 490 km/h. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra", ha commentato il tedesco Marc Basseng che ha spinto alla velocità record il bolide made in Byd. "È stata una sensazione incredibile perché è qualcosa di unico, completamente nuovo. Nessuno è andato così veloce prima", ha detto ancora il pilota tedesco, secondo cui c'è il potenziale per andare anche più veloci: "Al momento, penso che siamo davvero soddisfatti di ciò che abbiamo raggiunto. Ma ora spetta alle nostre sfide".
