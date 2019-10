Blancpain GT Series: trionfo Lamborghini, è Triple Crown

Blancpain GT Series

Festa grande per Lamborghini a Barcellona. Il team Orange1 FFF Racing ha vinto la 3 Ore in terra catalana regalando alla casa di Sant'Agata Bolognese il titolo sia nel campionato Blancpain GT Series sia nella Endurance Cup, centrando una storica tripletta tre settimane dopo il successo nel GT World Challenge Europe. Protagonisti i Lamborghini Factory Driver Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, eccezionalmente affiancati da Albert Costa, che ha sostituito Dennis Lind, costretto a dare forfait per problemi di salute, al volante della Huracán GT3 Evo n. 563.



Caldarelli, pilota e team principal Orange1 FFF Racing, ha tagliato il traguardo in solitaria e sceso dalla Huracán GT3 Evo n. 563 ha faticato a trattenere l’emozione: “Sono senza parole. E’ stata una stagione difficilissima ma siamo stati competitivi in ogni gara. Complimenti a tutti i ragazzi del team che hanno fatto un lavoro straordinario e ad Albert che ci ha aiutato tantissimo in questo weekend. Mi spiace per Dennis, avrebbe meritato di festeggiare anche lui sul podio con noi”.

Gioia anche per Marco Mapelli: “E’ stata una stagione difficile e a maggio ragione il team si merita questo titolo: tutti i ragazzi hanno lavorato incessantemente per questo risultato fin da inizio stagione. Loro non hanno mai smesso di crederci e hanno trasmesso questa fiducia a tutti noi”.

Soddisfazione per Stefano Domenicali, CEO Automobili Lamborghini: “Vincere è difficile. Confermarsi ancora di più. Essere il primo costruttore a vincere i tre titoli nelle GT Series ci riempie d’orgoglio. Questo è solo un punto di partenza verso nuovi e più ambiziosi traguardi. I miei complimenti alle donne e agli uomini della nostra Squadra Corse, che in poche stagioni hanno portato il marchio Lamborghini ai vertici in tutti i più importanti campionati GT”.

Giorgio Sanna, Head of Motorsport Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “La tripletta nel Blancpain GT Series è la conclusione di una stagione straordinaria, iniziata con la vittoria alla 24 Ore di Daytona e proseguita con la doppietta alla 12 Ore di Sebring. Voglio fare le mie più sentite congratulazioni ai ragazzi del team Orange1 FFF Racing: alla loro prima esperienza nel più importante e impegnativo campionato GT3 al mondo, hanno dimostrato di essere una squadra di prim'ordine e che, ne sono certo, contribuirà a regalare altri successi al nostro marchio”.