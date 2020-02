Auto e neve, ecco the I.C.E. St. Moritz: 

sabato 29 febbraio

Tutto pronto per la seconda edizione di The I.C.E. St. Moritz, l'appuntamento più cool per chi ama le auto classiche, vintage e da corsa. Dopo il grande successo dell'edizione pilota, svolta nel Marzo 2019, tutto si ripete sabato 29 febbraio e la cittadina svizzera ha confermato che sarà un appuntamento fisso in calendario nei prossimi anni.



















































Sabato 29 febbraio appuntamento sul lago ghiacciato delle Alpi svizzere per un weekend dedicato agli appassionati di auto classiche, vintage e di corsa. Foto di Davide De Martis @defuntis

























































Un mix di eleganza, stile, sport, staticità e dinamismo in un contesto completamente nuovo: il lago di St.Moritz, cristallino in estate, ghiacciato in inverno, permette di creare un’atmosfera fiabesca dove i collezionisti potranno vivere l’esperienza unica di guidare sulla pista innevata le proprie auto d’epoca, mentre il pubblico si godrà uno spettacolo unico.

Dopo una selezione prettamente tecnica a cura di un Comitato di esperti che ha esaminato le 122 richieste di iscrizioni pervenute, sono solo una cinquantina le vetture che avranno accesso all’evento che si svolgerà sabato 29 febbraio 2020 sul lago ghiacciato. A partire dalle 9:00 del sabato mattina le auto gireranno sulla pista abitualmente utilizzata per le gare dei cavalli e poi si posizioneranno per essere esaminate da una Giuria volutamente non tecnica, e formata anche da persone che conoscono e amano le automobili, ma la cui attività principale li vede impegnati nelle arti e nel design. A seguire, ogni automobile sarà presentata ed illustrata su una pedana da Marco Makaus che ne metterà in risalto gli aspetti storici e stilistici. Le automobili saranno raggruppate in cinque classi tematiche, “Regine del XX secolo”, “110 anni di Alfa Romeo”, “Stelle del cinema”, “Livree iconiche” e “Barchettas on the lake”. Ogni classe avrà un vincitore e tra le cinque reginette verrà scelta la vincitrice assoluta. Saranno assegnati premi aggiuntivi, come "Spirit of St. Moritz" e "Instalake". Questi premi speciali, introdotti per la prima volta nell'edizione 2019, rappresentano la tradizione e il futuro e sono una gradita innovazione nel mondo dei Concours d’Elegance automobilistici.

La manifestazione prevede momenti statici con relativo giudizio degli esperti ma anche suggestivi momenti dinamici, con le vetture che calzano pneumatici chiodati e innescano lunghi e affascinanti traversi di potenza sulla superficie ghiacciata del lago di St.Moritz. Non sempre, infatti, i proprietari delle celebri vetture di ieri e di oggi abbandonano le loro creature in un garage climatizzato: c’è chi ama viverle e farle vivere tutto l’anno e The I.C.E. St.Moritz rappresenta il contesto ideale e completamente inedito dove far convivere spontaneamente eleganza e sport, con un savoir faire raffinato che ha caratterizzato St.Moritz per più di un secolo.