Aquabike: in acqua con Mariani, il Superman dei freestyler

Vederlo da terra ferma è già impressionante di suo, ma da vicino, a bordo di una moto d'acqua, l'effetto è esponenziale. A Sharjah, in occasione dell'ultimo appuntamento del Mondiale Aquabike, il freestyler Roberto Mariani si è esibito per noi di Sportmediaset.it. Il 49enne romano per tutti è Superman perché la sua evoluzione preferita ricorda il volo di Clark Kent: "Mi diverte tantissimo farla, ma è anche molto pericolosa perché quando sbagli non perdona. Ho iniziato nel 2002 e mi sono subito innamorato di questa manovra". Aquabike: in acqua con il "Superman" Mariani

Da vicino abbiamo seguito anche l'italiano Andrea Guidi che partecipa al Mondiale Ski Division. A bordo del suo bolide ci ha fatto percepire ancora meglio la velocità che queste moto d'acqua sviluppano in acqua. Davvero impressionante come sono agili in ingesso curva e potenti in uscita.