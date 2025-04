Aprilia Tuareg Racing all'assalto dei grandi rally raid

MARCO MENICHINI

“Siamo carichi per la stagione 2025. L'obiettivo è puntare al titolo del Motorally italiano nella classe GPX, una categoria completamente nuova per me, ma nella quale siamo partiti subito bene: nella prima tappa ho concluso quarto il sabato e primo la domenica. Durante la stagione 2025 parteciperemo anche a varie gare internazionali, il mio obiettivo in queste competizioni è accumulare più esperienza possibile, cercare di fare bene ed essere costante, per poi arrivare pronti alla sfida nel deserto dell’Africa Eco Race 2026 a gennaio. Ovviamente queste gare serviranno sia a me sia al team per sviluppare e migliorare la Tuareg Rally, anche se è già molto performante cercheremo di affinarla ulteriormente”.