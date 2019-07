8 Ore di Suzuka incredibile: Rea cade all'ultimo minuto, trionfo Yamaha

Epilogo incredibile alla 8 Ore di Suzuka con Jonathan Rea che è caduto a poco più di un minuto dalla fine quando si stava involando, tutto solo, verso la vittoria. Una vera e propria beffa per il team Kawasaki con Haslam e Razgatliogu che hanno visto scivolare il compagno su una chiazza d'olio lasciata dalla Suzuki di Masson: bandiera rossa, ma il campione del mondo Superbike non è riuscito a riportare la moto ai box entro cinque minuti come da regolamento e il successo è così sfumato. Festa grande per la Yamaha che, nonostante la pole, ha inseguito per tutta la gara con Nakasuga, Lowes e van der Mark. Seconda piazza per la Honda ufficiale di Takahashi, Kiyonari e Bradl davanti alla Honda di Hook, Foray e Di Meglio.