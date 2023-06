24 Ore, la Ferrari sogna a Le Mans: pole di Fuoco davanti a Pier Guidi

24 ORE

Doppietta della 499P, Toyota a più di un secondo e in seconda fila

© Ferrari La Ferrari fa già la storia e sogna in grande a Le Mans. La 499P numero 50 con Antonio Fuoco ha conquistato la Hyperpole con il tempo super di 3:22.892. Doppietta della casa di Maranello con la 51 guidata da Alessandro Pier Guidi a +0.773. Delusione per le Toyota che scatteranno dalla seconda fila: la numero 7 di Kobayashi in terza posizione davanti alla gemella 8 di Hartley, entrambe a più di un secondo dal miglior tempo. Porsche più veloce in quinta posizione con Nasr, mentre Makowiecki ha terminato settimo. La Cadilac di Bourdais, che a cinque minuti dalla fine ha preso fuoco causando bandiera rossa, ha chiuso ottava.

Con una facilità quasi imbarazzante le Ferrari 499P hanno dominato la Hyperpole. Ora bisogna mantenere la calma, ma sognare in grande per domenica non è più un tabù. Antonio Fuoco non ha avuto rivali lungo i 13,626 km del circuito francese ed è pure stato rallentato da una GT nel terzo e ultimo settore nel giro buono. Nonostante ciò ha rifilato più di 7 decimi al compagno Pier Guidi che condividerà l'auto con Calado e Giovinazzi. La numero 50, adesso, è chiamata a fare la storia con l'equipaggio Fuoco-Nielsen-Molina nella 24 Ore di Le Mans del centenario. Cinquanta anni dopo le Ferrari sono ancora protagoniste nella classe regina.

Delusione per le Toyota che sul giro secco in stagione hanno dimostrato sempre di soffrire le rosse di Maranello. La numero 7 e la numero 8 sono costrette a inseguire puntando tutto sulla costanza e sulla affidabilità. Indietro anche le Porsche, nonostante un Bop favorevole.