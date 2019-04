"Cercasi ombrelline con almeno un seno di 95-100": bufera sull'agenzia che organizza eventi

04/04/2019

Bufera sessista in Spagna dopo che un'azienda organizzatrice di eventi ha pubblicato un annuncio di ricerca di hostess. "La Garbo Events seleziona due hostess di bella immagine con la disponibilità a viaggiare per il fine settimana al circuito di Navarra con partenza Venerdì 5 pomeriggio e ritorno Domenica 7" aggiungendo che è "indispensabile avere una taglia 95 o 100 di torace" precisando che "il lavoro consisterà nell'accompagnare un pilota del circuito con uno stipendio di 200 euro netti e spese pagate".



La società che gestisce la struttura, dove si corrono gare spagnole di Turismo e Formula 4, si è prontamente dissociata dall'annuncio: "Abbiamo sempre difeso l'uguaglianza dei diritti e siamo totalmente contrari ad azioni, richieste o, come in questo caso, pubblicità sessiste".



La polemica riapre il dibattito sulle cosiddette grid girls, abolite dalla Formula 1 (con l'eccezione solo del GP di Monaco nella passata stagione), ma presenti in gran parte degli avvenimento motoristici di tutto il mondo.